SpaceX‘ Starship soll erstmals vollständig landen

SpaceX plant für Freitagabend etwas, das es in der Raumfahrt bisher noch nicht gegeben hat: Das Unternehmen von Tesla-Chef Elon Musk, will nicht nur die gewaltige Booster-Rakete ihres Raumschiffs „Starship“, sondern auch letzteres wieder ganz zurück zur Startbasis bringen.
Der 15. Testflug von „Starship“ startet vom SpaceX-Standort „Starbase“ in Südtexas, und zwar während eines 75-minütigen Startfensters, das um 21.45 Uhr MEZ (16.45 Uhr Ortszeit in Texas) beginnt – wenn nicht das Wetter oder technische Probleme noch zu einer Absage des Starts führen.
Das „Starship“ besteht aus zwei Elementen: einem riesigen Booster namens „Super Heavy“ und einem Raumfahrzeug, der Oberstufe namens „Starship“ (auch kurz als „Ship“ bezeichnet). Beide Raketenstufen sind so konzipiert, dass sie vollständig und rasch wiederverwendbar sind – eine Premiere in der Welt der orbitalen Raumfahrt. SpaceX verfolgt seit knapp 25 Jahren einen Traum – die vollständig wiederverwendbare Rakete.
Hier kannst du den „Starship“-Start live verfolgen:
Test wird fast einen Tag dauern
Der Testflug wird sich über knapp einen Tage erstrecken, sofern alles nach Plan verläuft. Der Booster „Super Heavy“ wird bereits nach rund sechseinhalb Minuten nach dem Start zur Landung auf die „Starbase“ im Bundestaat Texas zurückkehren, während die Endstufe „Ship“ weiterfliegen und in eine niedrige Erdumlaufbahn einschwenken wird.
Dort wird die Oberstufe rund 35 Minuten nach dem Abheben 26 Starlink-V3-Satelliten der nächsten Generation von SpaceX in ihre Umlaufbahn im All aussetzen. Anschließend wird das „Spip“ fast einen ganzen Tag lang in der Umlaufbahn verbleiben. Der Missionsplan von SpaceX sieht vor, dass es etwa 22,5 Stunden nach dem Start, zur „Starbase“ zurückkehrt, wo die Raketen-Endstufe von gigantische Metallarmen eingefangen werden soll.
Erste Landung einer Raketenstufe 2015
SpaceX gelang am 21. Dezember 2015 die erste erfolgreiche Landung einer Raketenstufe. Dabei landete die erste Stufe einer „Falcon 9“ nach einem Satellitenstart erstmals kontrolliert und aufrecht auf festem Boden in Cape Canaveral in Florida. Am 8. April 2016 gelang dem Unternehmen von Elon Musk dann die erste erfolgreich Landung einer Raketenstufe auf einer im Atlantik schwimmenden Plattform.
Knapp drei Jahre später, am 6. Februar 2018 schaffte SpaceX, im Zuge ihres Jungfernfluges der „Falcon Heavy“-Rakete einen weiterer Meilenstein - die erste geglückte Landung von zwei Booster-Raketen. Die beiden seitlichen Booster setzten nahezu zeitgleich am Kennedy Space Center in Florida auf. Die mittlere Raketenstufe sollte auf einer schwimmenden Plattform im Atlantik landen, verfehlte aber ihr Ziel und stürzte ins Meer.
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