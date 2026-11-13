SpaceX‘ Starship soll erstmals vollständig landen

Dort wird die Oberstufe rund 35 Minuten nach dem Abheben 26 Starlink-V3-Satelliten der nächsten Generation von SpaceX in ihre Umlaufbahn im All aussetzen. Anschließend wird das „Spip“ fast einen ganzen Tag lang in der Umlaufbahn verbleiben. Der Missionsplan von SpaceX sieht vor, dass es etwa 22,5 Stunden nach dem Start, zur „Starbase“ zurückkehrt, wo die Raketen-Endstufe von gigantische Metallarmen eingefangen werden soll.