LIVE ab 10 Uhr: Auftakt für Slalom-Damen in Levi!

Erster Slalom für die Damen in der Weltcup-Saison 2026/27: Wer gewinnt das Rennen im finnischen Levi und was schaffen die Österreicherinnen? Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Hier der Zwischenstand:
Die Abwesenheit von Mikaela Shiffrin sorgt für eine offene Ausgangslage bei den Frauen. Österreichs Teamleaderin Katharina Truppe hofft auf ein enges Rennen.
Traurig ist Truppe über die Absenz der Slalom-Königin nicht. „Natürlich ist es schade, weil man Shiffrin schlagen will. Aber so macht sie die Tür auf für eine neue Siegerin. Ich finde es cool, es könnte eine enge Kiste werden“, sagte Truppe. Ihre Erwartungen im Rennen um eine Rentier-Patenschaft wollte die Kärntnerin nicht zu hoch schrauben. „Nicht, weil ich nicht will, sondern weil ich oft überaufgeregt war.“ Einmal – 2019 – schaffte sie es dort im hohen Norden aufs Podest.
Bei „knackigen“ minus zehn Grad fuhr sich Truppe am Freitag für ihren ersten Auftritt im WM-Winter warm. Die Pistenverhältnisse bezeichnete sie als gut, verschneit war die Landschaft jedoch nicht. „So grün hatten wir es lange nicht. Aber Levi ist Levi – einfach schön hier im Norden.“ Immerhin: Die Wetterberichte stellten rund um die Renntage auch Schneefall in Aussicht. Der Vorwinter war Truppes stärkster. Einmal, in Flachau, stand sie als Dritte am Podest, hinzu kam ein halbes Dutzend Top-fünf-Ergebnisse. Das bedeutete in der Slalomwertung Platz vier.
Shiffrin und Vlhova prägen Levi seit einem Jahrzehnt
Neun der zehn Rennen gingen an Shiffrin, die nun zumindest die ersten beiden Slaloms in Levi und Gurgl auslässt, weil sie sich vermehrt den Speed-Disziplinen widmen will. Was ihr Fehlen in Finnland bedeutet, zeigt ein Blick auf die Statistik: Seit 2012 feierte der US-Star beim Lappland-Slalom neun Siege, fuhr viermal auf Platz zwei sowie einmal auf Platz drei. An ihr gab es praktisch kein Vorbeikommen. Einzig Petra Vlhova konnte in den vergangenen Jahren mit Shiffrin mithalten. Die beiden machten den Sieg bei den letzten 14 Rennen unter sich aus.
Nun fehlt Shiffrin, während Vlhova ihren ersten Weltcup-Slalom seit fast drei Jahren bestreitet. „Ich fühle mich wirklich gut, sowohl körperlich als auch geistig. Ich bin gesund, glücklich und dankbar, wieder das tun zu können, was ich liebe“, sagte Vlhova, die ihre lange Leidenszeit infolge eines Kreuzbandrisses samt Komplikationen überwunden haben will. Beim Saisonauftakt in Sölden wurde sie 23. im Riesentorlauf, bei Olympia im vergangenen Februar probierte es die Slowakin bereits einmal im Slalom: Heraus schaute nur Platz 20.
Vor allem die Schweizerinnen Camille Rast und Wendy Holdener, die Deutsche Emma Aicher oder die für Albanien fahrende Lara Colturi sind die ersten Anwärterinnen auf den Sieg in Finnland, dem ersten von zehn Weltcup-Slaloms. Freilich wollen nördlich vom Polarkreis auch die Österreicherinnen ein Wort mitreden. Sieben an der Zahl stehen am Samstag am Start. Katharina Liensberger steht nach ihrer schweren Knieverletzung wieder auf Ski, Levi kommt für die Vorarlbergerin jedoch zu früh. Auch Katharina Gallhuber fehlt nach einer Knie-Arthroskopie.
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