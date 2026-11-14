LIVE ab 10 Uhr: Auftakt für Slalom-Damen in Levi!

Shiffrin und Vlhova prägen Levi seit einem Jahrzehnt

Neun der zehn Rennen gingen an Shiffrin, die nun zumindest die ersten beiden Slaloms in Levi und Gurgl auslässt, weil sie sich vermehrt den Speed-Disziplinen widmen will. Was ihr Fehlen in Finnland bedeutet, zeigt ein Blick auf die Statistik: Seit 2012 feierte der US-Star beim Lappland-Slalom neun Siege, fuhr viermal auf Platz zwei sowie einmal auf Platz drei. An ihr gab es praktisch kein Vorbeikommen. Einzig Petra Vlhova konnte in den vergangenen Jahren mit Shiffrin mithalten. Die beiden machten den Sieg bei den letzten 14 Rennen unter sich aus.