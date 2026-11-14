Studenten sollen Arzneimittel-Kurs gehalten haben

Auslöser für den aktuellen Wirbel war eine Abschlussprüfung im Rahmen der Ausbildung zur Notfallkompetenz für Notfallsanitäter. Dabei war die Prüfungskommission offenbar nicht ordnungsgemäß besetzt. Die Folge: Die betroffenen Sanitäter müssen die Prüfung wiederholen. Ein neuer Termin wurde bereits festgelegt. Das bestätigt die zuständige Abteilung 8 des Landes.