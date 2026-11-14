Studenten sollen Arzneimittel-Kurs gehalten haben

In der Steiermark läuft eine interne Prüfung beim Roten Kreuz wegen angeblicher Mängel bei der Sanitäter-Ausbildung. Im Zentrum stehen die Qualifikation der Lehrenden und die Besetzung von Prüfungskommissionen. Auch das Land ist mit dem Fall bereits befasst.
Auslöser für den aktuellen Wirbel war eine Abschlussprüfung im Rahmen der Ausbildung zur Notfallkompetenz für Notfallsanitäter. Dabei war die Prüfungskommission offenbar nicht ordnungsgemäß besetzt. Die Folge: Die betroffenen Sanitäter müssen die Prüfung wiederholen. Ein neuer Termin wurde bereits festgelegt. Das bestätigt die zuständige Abteilung 8 des Landes.
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