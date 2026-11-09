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Künstliche Befruchtung

Betroffene: „Ich dachte, ich bin schon zu alt“

Gesund – News
09.11.2026 21:30
Sabine hat sich mit 39 Jahren für eine IVF-Behandlung entschieden und mit krone.at über ihren ...
Sabine hat sich mit 39 Jahren für eine IVF-Behandlung entschieden und mit krone.at über ihren Weg zum Wunschkind gesprochen (Symbolbild).(Bild: stock.adobe.com/Alla)
Porträt von Katharina Wurzer
Von Katharina Wurzer

Paare, die künstliche Befruchtung nutzen, können in Österreich auf den sogenannten IVF-Fonds zurückgreifen. Dieser übernimmt einen Teil der Behandlungskosten – allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. Die Frau darf etwa nicht älter als 40 Jahre alt sein. Sabine hat sich mit 39 noch für die IVF-Behandlung entschieden und wurde beim ersten Versuch schwanger. krone.at hat mit ihr und dem Reproduktionsmediziner Andreas Obruca gesprochen.

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„Ich war zu dem Zeitpunkt, als der Kinderwunsch konkret wurde, Ende 30 (...). Es hat sich keine Schwangerschaft eingestellt und ich hatte dann in der Familie einen Krankheitsfall, worauf es sich noch nach hinten verschoben hat“, sagt Sabine. Als sie ihre Freundinnen zwei Monate vor ihrem 40. Geburtstag getroffen habe, hätten diese gemeint, dass sie sich beeilen müsse, wenn sie noch ein Kind bekommen wolle. Dabei wurde sie auch auf die IVF-Behandlung hingewiesen. „Und ich dachte zu dem Zeitpunkt damals, ich bin schon zu alt (...). Meine Freundin, die diese Reise auch in das Kinderwunschzentrum an der Wien gegangen ist, hat gesagt: ‘Nein, das geht sich aus. Du musst meines Wissens nach nur angemeldet sein vor deinem 40. Geburtstag.‘“

Die Freundin hatte recht. Aufgrund der nahenden Altersgrenze habe sie dann auch rasch einen Termin im Kinderwunschzentrum bekommen. Bei den vorangegangenen Untersuchungen wurden keine Auffälligkeiten gefunden, warum es auf natürlichem Weg nicht mit einer Schwangerschaft geklappt hat. Um keine weitere Zeit zu verlieren, sah das Ärzteteam von neuen Tests ab und begann nach der Beratung direkt mit der Behandlung. Dazu zählten etwa Spritzen zur hormonellen Vorbereitung und schließlich der Embryotransfer.

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25-Jährige müssen etwa sechs Monate regelmäßig ungeschützt Geschlechtsverkehr haben, um schwanger zu werden. Mit 40 Jahren sind es bereits bis zu zwei Jahre.

Andreas Obruca, Leiter Kinderwunschzentrum an der Wien

Durchschnittspatientin 36 Jahre alt
Das durchschnittliche Alter der Patientinnen im Kinderwunschzentrum an der Wien liegt laut Leiter Obruca bei 36 Jahren. „Statistisch gesehen sinkt die Fertilitätsrate bereits mit Anfang 30 (...). 25-Jährige müssen etwa sechs Monate regelmäßig ungeschützt Geschlechtsverkehr haben, um schwanger zu werden. Mit 30 Jahren sind es neun Monate, mit 35 18 und mit 40 Jahren sind es bereits bis zu zwei Jahren bis zur Schwangerschaft.“  Umso wichtiger sei es, herauszufiltern, ob es Faktoren gebe, die auf Probleme hindeuten. Bei etwa 70 Prozent der Paare, die in das Kinderwunschzentrum kommen, hat der Mann eine eingeschränkte Samenqualität.

In dem Zentrum werden im Regelfall Frauen bis 45 Jahre behandelt. Österreichweit ist fast jede fünfte Patientin (18 Prozent) über 40 Jahre alt. Manche Patientinnen und Patienten hätten mit Anfang 40 noch sehr gute Hormonwerte, wodurch eine Schwangerschaft wahrscheinlicher sei, sagt Obruca. Sabine hatte Glück und wurde nach nur einem IVF-Versuch schwanger. „Das ist dann schon ein mehrstufiger Prozess, der bei mir recht schnell ging. Ende, Anfang August 2023 war ich das erste Mal in der Kinderwunschklinik und ich habe am 15. Oktober 2023 den Embryotransfer gehabt (...). Der Weg ging weiter vom ersten Schwangerschaftstest bis zum Bluttest und zur ersten Untersuchung nach der Geburt in der Klinik“, blickt sie zurück. Heute ist ihr kleiner Sohn über zwei Jahre alt.

Begriffe erklärt

  • Künstliche Befruchtung: medizinische Behandlung, um eine Schwangerschaft herbeizuführen
    in Österreich z.B. IVF und ICSI (Spermieninjektion, einzelnes Spermium wird in Eizelle injiziert) erlaubt,
  • In-vitro-Fertilisation (IVF): Eizelle und Spermien werden außerhalb des Körpers im Labor zusammengeführt, Embryonen werden kultiviert und in Körper der Frau zurückgesetzt; Chance einer Schwangerschaft zwischen 10 und 60 Prozent
  • IVF-Fonds: finanzielle Unterstützung für Paare mit Kinderwunsch (homosexuelle Männer ausgeschlossen), übernimmt 70 Prozent der Kosten für bis zu vier Versuche, an Voraussetzungen wie Alter geknüpft
  • Embryo: Lebewesen in früher Entwicklungsphase, ab Befruchtung bis neunte oder zehnte Schwangerschaftswoche, danach Fötus

„Wir hätten bestimmt weitergemacht“
Wenn es nicht gleich geklappt hätte, hätten sie und ihr Partner bestimmt weitergemacht, sagt Sabine. „Wir waren darauf vorbereitet, dass wir auch unser eigenes Erspartes angreifen müssen (...). Ich kenne natürlich aus meinem Umfeld und vielen anderen Geschichten Reisen, die nicht so schnell und günstig ausgegangen sind wie bei uns.“ Einige Paare würden sechs bis acht Versuche für eine Schwangerschaft brauchen, sagt Obruca. „Wir haben auch Spitzenreiter mit acht, zehn oder zwölf Versuchen, bei denen wir dann raten: Suchen wir vielleicht doch einen Plan B, wobei es vielleicht dann auch ein Ausstiegsszenario gibt.“

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Ich kenne natürlich aus meinem Umfeld und vielen anderen Geschichten Reisen, die nicht so schnell und günstig ausgegangen sind wie bei uns.

Sabine ist mithilfe der IVF-Behandlung schwanger geworden.

Die Erfolgschance der In-vitro-Fertilisation liegt quer durch alle Altersgruppen bei 10 bis 60 Prozent. Der IVF-Fonds übernimmt 70 Prozent der Kosten für bis zu vier Versuche. Nach einer bestätigten Eileiterschwangerschaft oder einer Fehlgeburt wird neu gezählt. Paare müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, wie einen Wohnsitz in Österreich, und ein Alter der Frau von unter 40 Jahren sowie ein Alter des Mannes von unter 50 Jahren zu Beginn der Behandlung. Der Selbstbehalt beträgt laut Obruca derzeit etwa 1500 bis 1600 Euro pro Versuch.

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Höhere Altersgrenze in Frankreich und Skandinavien
40 Jahre sei eine Altersgrenze, die in sehr vielen Ländern gelte. In Frankreich würden die Krankenkassen die IVF-Behandlung bis 43 Jahre übernehmen, in Skandinavien liege die Grenze ebenfalls bei 42, 43 Jahren. Manchmal gibt es einen Unterschied für die Unterstützung bei der Eizellentnahme und für das Einsetzen, zum Beispiel von eingefrorenen Embryonen, mit denen das Einsetzen später noch möglich ist.“

Einig sind sich der Präsident der Österreichischen IVF-Gesellschaft und Sabine darin, dass künstliche Befruchtung bis zu einem gewissen Grad immer noch ein Tabuthema sei. „Es ist oft immer noch so, dass es für manche Frauen, die Probleme haben schwanger zu werden, schwer ist, sich das einzugestehen und Hilfe zu suchen. In der Gesellschaft ist ‘Schwanger werden‘ ja etwas Einfaches und Natürliches. Gerade Frauen ab 35 verlieren dadurch oft unnötig Zeit“sagt Obruca. Bei ihrem früheren Gynäkologen habe es keine wirkliche Beratung gegeben, ergänzt Sabine. Nach einem Wechsel habe sie sich aber immer gut informiert und beraten gefühlt.

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