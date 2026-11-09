Betroffene: „Ich dachte, ich bin schon zu alt“

„Ich war zu dem Zeitpunkt, als der Kinderwunsch konkret wurde, Ende 30 (...). Es hat sich keine Schwangerschaft eingestellt und ich hatte dann in der Familie einen Krankheitsfall, worauf es sich noch nach hinten verschoben hat“, sagt Sabine. Als sie ihre Freundinnen zwei Monate vor ihrem 40. Geburtstag getroffen habe, hätten diese gemeint, dass sie sich beeilen müsse, wenn sie noch ein Kind bekommen wolle. Dabei wurde sie auch auf die IVF-Behandlung hingewiesen. „Und ich dachte zu dem Zeitpunkt damals, ich bin schon zu alt (...). Meine Freundin, die diese Reise auch in das Kinderwunschzentrum an der Wien gegangen ist, hat gesagt: ‘Nein, das geht sich aus. Du musst meines Wissens nach nur angemeldet sein vor deinem 40. Geburtstag.‘“