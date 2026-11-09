VSV-Insolvenz: So wollen sich die Adler befreien

Der VSV hat Insolvenz angemeldet. Die Schulden belaufen sich auf bis zu 2,8 Millionen Euro. Jetzt droht Villachs Profi-Eishockey die Pleite! Auch, weil rund 1,2 Millionen für die laufende Saison im Liga-Betrieb fehlen. Besonders Heikel: Mit Abo- und Sponsorgeldern wurden alte Schulden abbezahlt. Die Fans der Adler wollen sammeln.