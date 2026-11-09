„Kolibri“ spürte Lugners Aura bei ihrer Hochzeit

Vor über zwei Jahren starb Richard Lugner. Sein mediales Erbe wirkt bis heute – und bestimmt auch noch viel länger – nach. Ganz zu schweigen davon, was die Protagonistinnen der zahlreichen Mörtel-Eskapaden bis heute daraus machen. Eine davon ist Bahati Venus (39). Einst vom Baulöwen zum „Kolibri“ getauft, machte sie auch ohne ihn ihren Weg ...