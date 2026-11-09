„Kolibri“ spürte Lugners Aura bei ihrer Hochzeit

Richard Lugners „Kolibri“, alias Bahati Venus, hat im September in Turin ihre große Liebe geheiratet. Krone+ zeigt sie jetzt erstmals Bilder ihrer Hochzeit mit ihrem Marzio und träumt bereits von Nachwuchs.
Vor über zwei Jahren starb Richard Lugner. Sein mediales Erbe wirkt bis heute – und bestimmt auch noch viel länger – nach. Ganz zu schweigen davon, was die Protagonistinnen der zahlreichen Mörtel-Eskapaden bis heute daraus machen. Eine davon ist Bahati Venus (39). Einst vom Baulöwen zum „Kolibri“ getauft, machte sie auch ohne ihn ihren Weg ...
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