Hier ist Hartberg in Österreich sogar Nummer eins

Steirische Nummer eins – vor Sturm und GAK. Was Hartberg in den ersten zwölf Runden abgeliefert hat, ist aller Ehren wert. Seit die Oststeirer 2018 in die Bundesliga aufgestiegen sind, haben sie zum aktuellen Liga-Zeitpunkt noch nie so viele Punkte am Konto gehabt wie jetzt! Und das nach einem erneuten Total-Umbruch im Sommer.