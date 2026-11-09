EU verhandelt mit Nigeria Wende bei Abschiebungen

Die Zahlen zeigen, wie stark sich die Lage verändert hat. Im Jahr 2016 zählten die Behörden auf der Mittelmeerroute noch mehr als 37.000 illegale Grenzübertritte von Nigerianern. Zwischen Jänner und August 2026 waren es nur noch 675. Dennoch bleibt Nigeria ein Drehkreuz der Binnenmigration: In Libyen stellen Nigerianer derzeit etwa 20 Prozent der Migranten auf dem Weg nach Europa.