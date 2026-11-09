EU verhandelt mit Nigeria Wende bei Abschiebungen

Brüssel macht Ernst: EU-Kommissar Brunner verhandelt in Nigeria ein Abkommen, das Abschiebungen beschleunigen und Schlepper stoppen soll. Obwohl die Zugangszahlen stark gesunken sind, hapert es in der Praxis. Nun sollen Frontex und Europol für die nötige Härte sorgen.
Brüssel setzt auf Härte – und auf neue Partner. EU-Migrationskommissar Brunner reist nach Nigeria, um einen der wichtigsten Punkte der europäischen Migrationspolitik voranzutreiben: Abgeschobene sollen künftig schneller und unkomplizierter in ihre Heimat zurückkehren.
Die Zahlen zeigen, wie stark sich die Lage verändert hat. Im Jahr 2016 zählten die Behörden auf der Mittelmeerroute noch mehr als 37.000 illegale Grenzübertritte von Nigerianern. Zwischen Jänner und August 2026 waren es nur noch 675. Dennoch bleibt Nigeria ein Drehkreuz der Binnenmigration: In Libyen stellen Nigerianer derzeit etwa 20 Prozent der Migranten auf dem Weg nach Europa.
Nach jahrelangen Verhandlungen stehen die EU und Nigeria nun kurz vor einem Durchbruch. Ein neues Abkommen soll klare Regeln für Abschiebungen schaffen. Bisher scheiterten viele Rückführungen an der Praxis: Zwar stieg die Quote von 19 Prozent im Jahr 2023 auf 38 Prozent im ersten Halbjahr 2026, doch fehlende Papiere und lange Verwaltungsverfahren bremsten den Prozess immer wieder aus.
Mit dem neuen Abkommen sollen die EU-Agenturen Frontex und Europol enger mit den nigerianischen Behörden zusammenarbeiten, um Daten abzugleichen und Dokumente schneller auszustellen. Für Brunner ist klar: Nur wenn Abschiebungen konsequent funktionieren, lässt sich die illegale Migration wirksam begrenzen.
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