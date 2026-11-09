Trump streut Zweifel an „Fairness“ der US-Wahlen

„Glaubt wirklich jemand, dass diese ,Wahl‘ fair verlaufen ist?“, fragte Trump auf seiner Plattform Truth Social. Trump stellte die Frage, wie es möglich sei, dass die Umfragen so daneben gelegen hätten. Zudem deutete er einen negativen Einfluss von Wahlmaschinen auf die Wahl an. Diese seien weit „wichtiger als die Wähler“ selbst.