Sensations-Transfer? Barcelona jagt Bayern-Star

Der FC Barcelona will Bayerns Jonathan Tah. Die Gespräche laufen bereits, der Deal soll schon in diesem Winter über die Bühne gehen.
„Die Katalanen beschäftigen sich dabei nicht erst mit einem möglichen Transfer in ferner Zukunft. Vielmehr geht es bereits um das kommende Winter-Transferfenster“, berichtet Sky. Die Katalanen suchen für Januar einen erfahrenen Innenverteidiger, der gemeinsam mit Pau Cubarsi das Zentrum der Abwehr bilden könnte.
Sportdirektor Deco treibt die Suche voran und hat dabei auch den deutschen Nationalspieler ins Visier genommen. Was dafür spricht: Die Katalanen wollten Tah schon, als er noch bei Leverkusen kickte, sich dann aber für die Bayern entschieden hatte.
Vertrag bis 2029
Seit seinem Wechsel nach München im Sommer 2025 absolvierte der 30-Jährige 67 Pflichtspiele für den Rekordmeister. Hinzu kommen 53 Einsätze für die deutsche Nationalmannschaft.
Tah besitzt in München noch einen Vertrag bis 2029 - und gilt bei den Bayern „noch“ als unverkäuflich. Aktueller Marktwert: 28 Millionen Euro.
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