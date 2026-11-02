Betroffene fürchten berufliche Nachteile

„Wird zu zweitem Vollzeitjob“

Die Umfrage wurde in 33 europäischen Ländern durchgeführt, aus Österreich nahmen 127 Frauen teil. Die Ergebnisse für Österreich sind ähnlich. Auch hierzulande berichten fast alle Befragten (97 Prozent) von Stress oder Ängsten bei der Vereinbarkeit von Diagnose oder Behandlung und Beruf. „Für viele Betroffene wird eine Kinderwunschbehandlung zu einem zweiten Vollzeitjob. Sie müssen zahlreiche, oft zyklusbedingt erforderliche und schwer planbare Arztbesuche neben einem Vollzeitjob organisieren, Medikamente nehmen, Rückschläge verkraften und gleichzeitig im Beruf funktionieren. Das kostet enorm viel Kraft und bleibt für das Umfeld oft unsichtbar“, sagte Christina Fadler, Obfrau von Die Fruchtbar, einem Verein für den Kinderwunsch.