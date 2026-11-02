Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Künstliche Befruchtung

Betroffene fürchten berufliche Nachteile

Wirtschaft
02.11.2026 14:22
Frauen, die Kinderwunschbehandlungen in Anspruch nehmen, fürchten laut einer aktuellen Studie ...
Frauen, die Kinderwunschbehandlungen in Anspruch nehmen, fürchten laut einer aktuellen Studie oft Nachteile am Arbeitsplatz.(Bild: detailblick-foto/stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Kinderwunschbehandlungen lassen sich oft nur schwer mit dem Berufsalltag vereinbaren. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Organisation Fertility Europe. Demnach befürchten drei von vier befragten Frauen berufliche Nachteile durch künstliche Befruchtung.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mehr als 70 Prozent der 2717 Befragten gaben an, dass Unfruchtbarkeit beziehungsweise Kinderwunschbehandlungen ihre langfristige Karriereplanung beeinflusst hätten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Unfruchtbarkeit so, dass nach einem Jahr Sex zu optimalen Zeitpunkten keine Schwangerschaft eintritt. Laut der Umfrage versuchen viele Betroffene, ihren Arbeitsalltag zwischen Arztterminen und Hormonbehandlungen unverändert fortzuführen. Fast alle (97 Prozent) empfinden die Vereinbarkeit jedoch als belastend.

So sind etwa die körperlichen und psychischen Folgen am Arbeitsplatz oft unsichtbar. 72 Prozent haben Angst für negativen beruflichen Auswirkungen durch ihre Diagnose oder Behandlung. Ungefähr acht von zehn (81 Prozent) sagten, dass sie dafür bereits dem Job fernbleiben mussten. Die Mehrheit (58 Prozent) nutzte dafür mindestens einmal Urlaubstage.

Zitat Icon

Kinderwunschbehandlungen kosten enorm viel Kraft und bleiben für das Umfeld oft unsichtbar.

Christina Fadler, Obfrau Verein Die Fruchtbar

„Wird zu zweitem Vollzeitjob“
Die Umfrage wurde in 33 europäischen Ländern durchgeführt, aus Österreich nahmen 127 Frauen teil. Die Ergebnisse für Österreich sind ähnlich. Auch hierzulande berichten fast alle Befragten (97 Prozent) von Stress oder Ängsten bei der Vereinbarkeit von Diagnose oder Behandlung und Beruf. „Für viele Betroffene wird eine Kinderwunschbehandlung zu einem zweiten Vollzeitjob. Sie müssen zahlreiche, oft zyklusbedingt erforderliche und schwer planbare Arztbesuche neben einem Vollzeitjob organisieren, Medikamente nehmen, Rückschläge verkraften und gleichzeitig im Beruf funktionieren. Das kostet enorm viel Kraft und bleibt für das Umfeld oft unsichtbar“, sagte Christina Fadler, Obfrau von Die Fruchtbar, einem Verein für den Kinderwunsch.

Lesen Sie auch:
Immer mehr Menschen kämpfen mit einem unerfüllten Kinderwunsch, wie eine Studie herausfand.
Alter entscheidend
Immer mehr Frauen kämpfen mit Unfruchtbarkeit
07.07.2026
Nicht nur hohe Kosten
Weg zum Wunschkind: Womit Unfruchtbare kämpfen
19.06.2024

Die Regelungen in Europa sind unterschiedlich. Während es in Österreich bisher keine spezifische gesetzliche Regelung zur Freistellung von Kinderwunschbehandlungen gibt, haben andere Länder bereits konkrete Schutz- und Freistellungsregelungen geschaffen. Darunter sind etwa Frankreich, Griechenland, Dänemark und Belgien. Dort gibt es bezahlten Sonderurlaub, Ansprüche auf Freistellung für die Behandlungen und Schutz vor Benachteiligungen und Kündigungen. Die Fruchtbar und Fertility Europe fordern flexible Arbeitszeiten für Betroffene, verlässliche Möglichkeiten für Behandlungstermine und einen vertraulichen Umgang mit persönlichen Informationen am Arbeitsplatz.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
02.11.2026 14:22
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
212.708 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
126.295 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Wirtschaft
Autofahren wird teurer: Das kommt auf Lenker zu
122.687 mal gelesen
Krone Plus Logo
NoVA, Vignette, E-Auto – auf Autofahrer kommen ab nächstem Jahr zusätzliche Kosten zu.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2066 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
1867 mal kommentiert
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wien
Barrikaden in Wien – Kickl: „Ist das noch normal?“
1510 mal kommentiert
In Europas Großstädten hofft man, dass angesagte Katastrophen nicht eintreffen – und rüstet sich ...
Mehr Wirtschaft
Künstliche Befruchtung
Betroffene fürchten berufliche Nachteile
Länger im Job bleiben
Modell: Wer Ältere aussortiert, soll Strafe zahlen
Versteckte Emissionen
Was Österreichs offizielle Klimabilanz nicht zeigt
Treffen mit Xi
Stocker und Hattmannsdorfer nach China gereist
„Krone“-Gastkommentar
Armer Sparefroh
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf