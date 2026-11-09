Zufällig vor Ort: 2 Ärzte retteten Menschenleben

Ihr Einsatz hat wahrscheinlich Schlimmeres verhindert: Zwei Chirurgen waren bei der Schusswaffenattacke von Krakau zufällig in der Nähe, eilten zur Ersten Hilfe herbei und übernahmen erste medizinische Koordination.

Ihre eigene Sicherheit ließen sie dabei außer Acht. Nun meldeten sie sich erstmals zu Wort.