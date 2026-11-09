Attentat in Krakau
Zufällig vor Ort: 2 Ärzte retteten Menschenleben
Ihr Einsatz hat wahrscheinlich Schlimmeres verhindert: Zwei Chirurgen waren bei der Schusswaffenattacke von Krakau zufällig in der Nähe, eilten zur Ersten Hilfe herbei und übernahmen erste medizinische Koordination.
Ihre eigene Sicherheit ließen sie dabei außer Acht. Nun meldeten sie sich erstmals zu Wort.
Zum Zeitpunkt der Bluttat auf dem Marktplatz kamen die zwei Chirurgen gerade vom Mittagessen mit ihren Familien aus einem Restaurant in der Nähe – und halfen sofort.
Nachdem sie Schüsse gehört hätten, seien sie zu den Verletzten geeilt, erzählten Professor Michal Pedziwiatr und Dr. Mateusz Wierdak der polnischen Nachrichtenagentur PAP nach der Tat.
Fotos nach dem Attentat in Krakau:
Chirurgen leisteten Erste Hilfe – einer versorgte verletzten Polizisten
Pedziwiatr erinnerte sich: „Die Angst war da, aber wir sind es von unserer Arbeit gewohnt, unter Stress zu arbeiten, daher kommen wir damit irgendwie zurecht.“ Gemeinsam mit Passanten und Polizisten hätten sie Erste Hilfe geleistet, betonten die Ärzte. Und als Mediziner hätten sie im Kopf sofort „erlernte Strategien“ abgespult. So sei es bei Schussverletzungen wichtig, die Blutungsquelle zu finden und die Blutung zu stoppen. Außerdem müssten Patienten vor Unterkühlung geschützt werden. Wierdak habe auch dem schwerverletzten Beamten, der den Angreifer überwältigte, geholfen, erzählte sein Kollege Pedziwiatr.
Ohne Schutzausrüstung, ohne Handschuhe konzentrierte er sich ganz auf den Beamten und stillte die Blutung in dessen Brust. Das hat ihm das Leben gerettet.
Chirug Michal Pedziwiatr über seinen Ärztekollegen Mateusz Wierdak
Als „stille Helden“ bezeichneten die beiden Chirurgen die vielen Ärzte und medizinischen Fachkräfte, die sofort an ihren Arbeitsplatz in den Kliniken geeilt wären. Selbst wenn noch mehr Verletzte eingeliefert worden wären, hätten ausreichend Einsatzteams bereitgestanden.
Krakau will Ärzte und Polizisten auszeichnen
Der Krakauer Stadtpräsident Lukasz Gibala kündigte PAP zufolge an, Polizisten und Ärzte, die nach dem Angriff am Samstag auf dem Hauptmarkt (Rynek Glowny) im Einsatz waren, mit der Auszeichnung „Honoris Gratia“ für Verdienste für die Stadt zu ehren.
Attentäter verstorben
Ein 24 Jahre alter Angreifer hatte am Samstag auf dem Marktplatz in Krakau das Feuer eröffnet. Er ist mittlerweile seinen Verletzungen erlegen. 15 Verletzte werden weiter im Krankenhaus behandelt. Bei 14 von ihnen soll der Zustand stabil sein, bei einem verletzten Polizisten wird er als schwer angesehen. Unter den sechs Toten des verheerenden Anschlags sind zwei Ausländer, eine Person aus Großbritannien und eine Österreicherin.
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