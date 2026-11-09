Sein Lebensbaum schmückt den Christkindlmarkt

Ein Gollinger trennte sich nach knapp 60 Jahren vom Baum in seinem Garten. Am Montag wurde der grüne Riese gefällt und in die Salzburger Altstadt transportiert, wo er künftig als Weihnachtsbaum, den Christkindlmarkt schmückt.
Für den Gollinger Thomas Edlinger ist die mächtige Gebirgsfichte hinter dem Familienhaus weit mehr als nur ein gewöhnlicher Schattenspender. Sein Großvater hatte sie einst von einer Bergtour mitgebracht und zu seinen Ehren vor 59 Jahren eingepflanzt. „Die Fichte ist sozusagen mein Lebensbaum“, erzählt Edlinger. Nun wird aus dem diesem der diesjährige Weihnachtsbaum des Salzburger Christkindlmarkts. Die „Krone“ war am Montagvormittag dabei, als sich der Baumspender von seinem jahrzehntelangen Begleiter verabschiedete.
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