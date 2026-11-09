Kiew und Moskau bei Gebietsfragen „flexibel“

Trump stellt Ukraine auf Gebietsverluste ein

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump die Ukraine auf mögliche territoriale Verluste im Zuge eines Abkommens zur Beendigung des russischen Angriffskriegs eingestimmt. In einem Interview mit der TV-Sendung „60 Minutes“ bekräftigte er seine Erwartung eines baldigen Kriegsendes. „Ich denke, wir können das erreichen. Ich denke, das wird so kommen. Und am Ende wird die Ukraine eine etwas andere Form haben“, sagte Trump.