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Die USA sind überzeugt

Kiew und Moskau bei Gebietsfragen „flexibel“

Außenpolitik
09.11.2026 20:40
Die Fronten im Krieg um die Ukraine sind festgefahren.
Die Fronten im Krieg um die Ukraine sind festgefahren.(Bild: AFP/IRYNA RYBAKOVA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Russland und die Ukraine haben sich einem US-Regierungsvertreter zufolge vor den in Abu Dhabi geplanten Gesprächen hinter verschlossenen Türen in Gebietsfragen „flexibel“ gezeigt. Dennoch bleiben die Hürden für eine flächendeckende Waffenruhe enorm hoch.

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Eine Lösung sei erst nach einer Klärung der Sicherheitsarchitektur für die Nachkriegszeit möglich, sagte der Vertreter am Montag vor Journalisten in Washington. Er wollte anonym bleiben. Die von den USA vermittelten Verhandlungen über ein Ende des Krieges sind für Dienstag angesetzt.

Europäer erneut mit Zuschauerrolle
Erstmals seit Februar wollen die Ukraine und Russland am Dienstag und am Mittwoch in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) wieder unter US-Vermittlung über Schritte hin zu einer möglichen Beendigung des Krieges verhandeln.

Europäische Vertreter werden nach Angaben aus EU-Kreisen zwar vor Ort sein, jedoch nicht direkt an den Gesprächen teilnehmen. Kiews Angebot einer Waffenruhe für Angriffe auf Energieanlagen hatte Moskau abgelehnt.

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Trump stellt Ukraine auf Gebietsverluste ein
Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump die Ukraine auf mögliche territoriale Verluste im Zuge eines Abkommens zur Beendigung des russischen Angriffskriegs eingestimmt. In einem Interview mit der TV-Sendung „60 Minutes“ bekräftigte er seine Erwartung eines baldigen Kriegsendes. „Ich denke, wir können das erreichen. Ich denke, das wird so kommen. Und am Ende wird die Ukraine eine etwas andere Form haben“, sagte Trump.

Russland erhebt Anspruch auf die seit Kriegsbeginn besetzten Gebiete im Osten der Ukraine sowie auf den noch ukrainisch kontrollierten Rest der östlichen Donbass-Region. Zudem will Russland die bereits 2014 annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim behalten. Die Ukraine verweist bisher auf die in ihrer Verfassung festgeschriebene territoriale Integrität des Landes.

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