Steirer (75) in Syrien: „Urlaub“ der anderen Art

Abenteurer Bernd Theissel schiebt auch mit 75 Jahren noch keine ruhige Kugel. Zuletzt ging’s für eine Woche nach Syrien. Unsicher fühlte er sich dort nie, dafür hinterließen die Menschen viel Eindruck.
„Fliegt man da jetzt wieder hin?“ Die Dame am Check-in-Schalter war sichtlich überrascht, als Bernd Theissel seinen Boardingpass nach Syrien zückte. Aktuell geht’s von Österreich aus auch nicht direkt nach Damaskus, sondern man muss über die jordanische Hauptstadt Amman fliegen. Syrien klingt in unseren Breiten eben noch immer nach Abenteuer. Also genau richtig für den Südsteirer.
Der heute 75-Jährige hat in seinem Leben nämlich schon einiges erlebt. Von seinen Abenteuern in Südamerika hat die „Krone“ immer wieder berichtet. „Aber für den Dschungel bin ich mittlerweile zu alt“, lächelt Theissel. Wobei, nur zu Hause die Pension zu genießen, kommt für ihn nicht infrage. „Nein, ich will eben nicht nur Blumen züchten und meiner Frau auf die Nerven gehen.“ Also hat er es sich zum Ziel gesetzt, jene Länder zu besuchen, in denen er einst als Berufssoldat für die UNO stationiert war. Nach Bosnien und Nordzypern war nun Syrien an der Reihe.
Neue Autobahnen
Zwischen 1981 und 1988 war er für insgesamt vier Jahre Teil der Blauhelme auf den Golanhöhen – damals als Puffer zu Israel. „Heute sind israelische Soldaten vorgedrungen und kontrollieren quasi die nepalesischen UN-Truppen“, erzählt Theissel. Nicht die einzige Veränderung zu seinem letzten Besuch im Land. „Es hat sich einiges getan, Autobahnen wurden gebaut, Universitäten gegründet.“
Von Krieg und Zerstörung hat der Steirer eigenen Aussagen zufolge nicht viel gemerkt. Vor allem die Hauptstadt Damaskus überrascht mit modernen Cafés, wie der Austrian Bar, dessen Besitzer nach einigen Jahren in Österreich perfekt Deutsch spricht, pittoresken Innenhöfen und modernen Einkaufszentren – vor allem aber unglaublich freundlichen Menschen. „Ich hab’ mich nie unwohl gefühlt, auch nicht, als ich in der Nacht zu Fuß ins Hotel spaziert bin.“
IS zerstörte UNESO-Weltkulturerbe
Aber natürlich sind die Wunden des Bürgerkriegs längst nicht alle verheilt. Etwa in den Stadtteilen Dschubar, die ehemalige jüdische Gemeinde wurde fast vollständig niedergebombt und Jarmuk, einst das größte Palästinenser-Lager. Und natürlich die historischen Stätten von Palmyra, die durch den IS großteils zerstört wurden. „Gefährlich war’s aber nie“, stellt Theissel klar.
Mit einem Bekannten besuchte er auch sein ehemaliges UNO-Camp im Süden. Als Kontrast zu der vorhin erwähnten Zerstörung entsteht am Stadtrand von Damaskus ein neuer Stadtteil, „dort wird Hochhaus an Hochhaus hochgezogen“. Aufbruch, für ein neues Syrien.
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