Steirer (75) in Syrien: „Urlaub“ der anderen Art

Der heute 75-Jährige hat in seinem Leben nämlich schon einiges erlebt. Von seinen Abenteuern in Südamerika hat die „Krone“ immer wieder berichtet. „Aber für den Dschungel bin ich mittlerweile zu alt“, lächelt Theissel. Wobei, nur zu Hause die Pension zu genießen, kommt für ihn nicht infrage. „Nein, ich will eben nicht nur Blumen züchten und meiner Frau auf die Nerven gehen.“ Also hat er es sich zum Ziel gesetzt, jene Länder zu besuchen, in denen er einst als Berufssoldat für die UNO stationiert war. Nach Bosnien und Nordzypern war nun Syrien an der Reihe.