Linienbus rammte Auto: Drei Personen verletzt

Schwerer Crash auf der Tiroler Straße bei Thaur (Bezirk Innsbruck-Land)! Ein VVT-Linienbus krachte Montagabend in das Heck eines Autos. Drei Personen wurden verletzt, zwei davon mussten ins Krankenhaus. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.
Kurz vor 17.30 Uhr krachte es auf der B171 zwischen Rum und Hall: Aus bislang unbekannter Ursache fuhr ein Linienbus des VVT auf einen vor ihm fahrenden Pkw auf. Insgesamt waren elf Personen in den Unfall verwickelt, drei wurden verletzt.
Zwei Verletzte mussten vom Roten Kreuz in die Innsbrucker Klinik gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Wucht des Aufpralls war enorm: Am Bus zerbrach die Windschutzscheibe, beim Pkw wurde das Heck massiv eingedrückt.
B171 teilweise gesperrt
Rettung, Notarzt, Feuerwehr Thaur und Polizei standen im Großeinsatz. Für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten musste die B171 teilweise gesperrt werden. In Richtung Hall war die Straße nur einspurig befahrbar.
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