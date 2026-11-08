Schulkameradin: „Michal malte Leichen und Waffen“

Am Samstagnachmittag hat ein bewaffneter Einzeltäter auf dem belebten Hauptmarkt in Krakau das Feuer eröffnet, sechs Passanten getötet und mehrere Personen verletzt, darunter ist auch ein Österreicher. Nach einem Schusswechsel mit der Polizei wurde der schwer verletzte Michał O. (24) festgenommen. In seiner Wohnung entdeckten Ermittler drei weitere Tote aus seinem Familienkreis. Eine geschockte Schulkameradin über den Täter: „Er malte Menschen mit Waffen und Leichen und wollte Bombenleger werden.“