Nach Terror in Krakau
Schulkameradin: „Michal malte Leichen und Waffen“
Am Samstagnachmittag hat ein bewaffneter Einzeltäter auf dem belebten Hauptmarkt in Krakau das Feuer eröffnet, sechs Passanten getötet und mehrere Personen verletzt, darunter ist auch ein Österreicher. Nach einem Schusswechsel mit der Polizei wurde der schwer verletzte Michał O. (24) festgenommen. In seiner Wohnung entdeckten Ermittler drei weitere Tote aus seinem Familienkreis. Eine geschockte Schulkameradin über den Täter: „Er malte Menschen mit Waffen und Leichen und wollte Bombenleger werden.“
Nach der Terrorattacke in der beliebten polnischen Touristenstadt Krakau herrschen Wut und Entsetzen, die Flaggen wehen auf halbmast. Während immer mehr Details aus den Ermittlungen durchsickern, zeichnet eine ehemalige Mitschülerin ein düsteres Bild: Sie berichtet von verstörenden Erlebnissen aus der gemeinsamen Schulzeit.
„Komme mit Waffe in die Schule“
Die Frau erinnert sich an eine Zeichenstunde. „Auf beunruhigenden Bildern zeichnete Michał Menschen, die erhängt waren, oder Personen mit Waffen. Wir fragten ihn, was die Zeichnungen genau darstellen, und er sagte, es sei ein Angriff auf die Schule, dort lägen Leichen, und er würde mit dieser Waffe in die Schule kommen“, berichtet sie „Radio Eska“.
Bilder aus Krakau:
Unterricht mit Gasmaske
Als ihn Freunde nach diesen Szenen und den Zeichnungen gefragt hätten, soll er geantwortet haben, er wolle „Bombenleger“ werden. Sie hätten diesen Vorfall jedoch nicht als Vorboten eines tatsächlichen Anschlags gedeutet. Einmal habe sich Michał O. für eine Online-Unterrichtsstunde zudem mit einer angelegten Gasmaske zugeschaltet. Die restliche Familie wurde von Nachbarn als „ruhig“ und „normal“ beschrieben.
- Täter trug Tarnkleidung: Gegen 15 Uhr eröffnete der Täter auf den belebten Hauptmarkt (Rynek Główny) aus einem Fahrzeug heraus mit einer Waffe im Stil eines AR-15-Sturmgewehrs das Feuer auf Passanten. Er soll dabei Tarnkleidung und einen Helm getragen haben.
- Auch Touristen angeschossen: Auf dem Marktplatz starben sechs Menschen (vier Frauen und zwei Männer). Mindestens 15 weitere Personen wurden verletzt, davon zwölf schwer oder lebensgefährlich. Einige stammen aus dem Ausland, etwa aus Deutschland, Österreich, Großbritannien, Portugal und Russland. Am Sonntagmorgen gab die Exekutive laut Nachrichtenportal „onet“ bekannt, dass wohl „alle Verletzten des Anschlags überleben würden“.
- Aufruf zur Blutspende: Unter den Verletzten befinden sich auch zwei Polizeibeamte, die sich dem Schützen heldenhaft entgegenstellten, darunter auch ein ehemaliger Soldat der 6. Luftlandebrigade namens Jakub Kulik. Beide wurden schwer verwundet und bereits operiert, ihr Zustand soll sich „leicht gebessert“ haben. Derzeit läuft ein dringender Aufruf zur Blutspende für Kulik, der die eher seltene Blutgruppe AB Rh+ benötigt.
- Einsatz nach drei Minuten: Der Täter wurde drei Minuten nach dem ersten Notruf von herbeigeeilten Polizeibeamten angeschossen und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Er befindet sich laut Innenminister Marcin Kierwiński in „lebensgefährlichem Zustand“.
- Innenstadt abgesperrt: Teile der Innenstadt bleiben auch am Sonntag für Kontrollen gesperrt, auch müssen noch Autos abgeschleppt werden.
- Weitere Tote in Wohnung: Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen entdeckten die Einsatzkräfte (unter Einsatz von Drohnen) drei weitere Tote (zwei Frauen und ein Mann). Laut dem Sprecher des Polizeipräsidiums, Inspektor Andrzej Fijołek, handelt es sich bei den Opfern um die Eltern (53 und 52) sowie die Schwester (21) des Attentäters.
- Zweitägige Staatstrauer: In Polen wurde eine zweitägige Staatstrauer ausgerufen. Premierminister Donald Tusk reiste persönlich nach Krakau und rief alle politischen Lager dazu auf, die Tragödie nicht für Parteipolitik zu missbrauchen.
- Tausend Beamte im Dienst: Insgesamt 1100 Polizisten sollen am Samstag in Krakau im Zusammenhang mit der Schießerei Dienst versehen haben.
- Vater besaß elf Waffen: Michał O. soll alleine gehandelt haben und von „rechtsextremen“ und „ultranationalistischen“ Ideologien beeinflusst gewesen sein. In seinem Wagen wurden weitere Waffen sowie Munition gefunden. Sein Vater soll als Sportschütze eine behördliche Erlaubnis für den Besitz von mindestens elf Modellen gehabt haben. Sieben davon wurden in der Wohnung beschlagnahmt.
Noch am Freitag im Fußballstadion: Laut Zeitung „Echo Dnia“ absolvierte der Täter eine Ausbildung an seinem Wohnort in Ostrowiec Świętokrzyski – etwa zwei Stunden von Krakau entfernt. Außerdem soll er noch am Freitag ein Fußballderby im Stadion verfolgt haben.
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