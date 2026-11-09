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Hahnenkamm-Siegerin

Erbstreit um Millionen von einstigem Skistar

Tirol
09.11.2026 19:00
Dieses Testament der Innsbruckerin Anneliese Schuh-Proxauf entscheidet über Millionen.
Dieses Testament der Innsbruckerin Anneliese Schuh-Proxauf entscheidet über Millionen.(Bild: Krone-Collage/APA-Images / ÖNB-Bildarchiv / Rübelt, Lothar, zVg)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Sechs Jahre nach dem Tod der Skirennläuferin und Hahnenkamm-Siegerin Anneliese Schuh-Proxauf (98) bog der Zivilprozess um ihr Millionenerbe nun in die letzte Runde. Es geht um zwei Testamente und um die Frage, ob eine enge Freundin oder ein Innsbrucker Richter begünstigt wird.

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Wenige Wochen vor ihrem Tod am 7. September 2020 fertige die 98-Jährige im Sanatorium Hochrum mit zittriger Schrift ein (zweites und) letztes Testament an. Begünstigt war ein Richter, der die ehemalige Skirennläuferin – siehe auch Biografie – längere Zeit rechtlich beraten hatte. Seit sechs Jahren schwelt nun der Streit, ob damals alles mit rechten Dingen zuging.

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