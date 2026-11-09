Erbstreit um Millionen von einstigem Skistar

Sechs Jahre nach dem Tod der Skirennläuferin und Hahnenkamm-Siegerin Anneliese Schuh-Proxauf (98) bog der Zivilprozess um ihr Millionenerbe nun in die letzte Runde. Es geht um zwei Testamente und um die Frage, ob eine enge Freundin oder ein Innsbrucker Richter begünstigt wird.