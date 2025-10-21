„Ich war sehr überfordert mit meinen Emotionen“

Betroffene: „Ich war euphorisch und habe viel gehofft“

Eine der Patientinnen ist Natascha (32), die die Behandlung mit 28 Jahren begonnen und heute einen eineinhalbjährigen Sohn hat. Das Spermiogramm (Analyse der Spermien, um männliche Fruchtbarkeit zu beurteilen, Anm.) ihres Partners sei auffällig gewesen, erinnert sie sich. Daher sei klar gewesen, dass es mit einer Schwangerschaft auf natürlichem Weg nicht klappe. Es folgte eine Hodenbiopsie (Gewebe aus Hoden wird entnommen, um Spermien zu gewinnen oder die Ursache für Unfruchtbarkeit zu ermitteln), was aber auch keinen Erfolg brachte. Daraufhin haben sich die beiden verschiedene Methoden angehört und sich für eine Samenspende entschieden. In Österreich ist die Samenspende zur IVF-Behandlung seit 2015 erlaubt, dabei stellt ein Mann einem Paar sein Sperma zur Verfügung. Er gilt rechtlich nicht als Vater und ist auch nicht unterhaltspflichtig.