Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

In Auto gesperrt

Opfer (62): „Er war plötzlich wie ausgewechselt“

Oberösterreich
09.11.2026 21:30
In einem Kleinbus wurde das Opfer tagelang drangsaliert. Die Cobra stürmte in Maria Schmolln das ...
In einem Kleinbus wurde das Opfer tagelang drangsaliert. Die Cobra stürmte in Maria Schmolln das Haus der Ex-Frau des Ungarn und nahm ihn fest.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Markus Schütz
Porträt von Jürgen Pachner
Von Markus Schütz und Jürgen Pachner

Ein Ungar (41) fiel bei einem gemeinsamen Urlaub in seiner Heimat über eine Innviertlerin (62) her, sperrte sie in Kofferraum, bedrohte und quälte sie. Tatmotiv: Habgier. Die „Krone“ sprach mit dem Opfer der unglaublichen Tat.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Er war immer der liebste und netteste Mensch, den man sich vorstellen kann“, beschreibt die 62-Jährige ihren ungarischen Peiniger. Dass er während des geplanten Kurzurlaubes in Győrújbarát ein völlig anderes Gesicht aufsetzte, kann sie noch immer nicht fassen.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
09.11.2026 21:30
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

krone.tv fragt nach
Christkindlmarkt-Besuch: Leistbar oder zu teuer?
Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
131.408 mal gelesen
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
109.747 mal gelesen
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
82.974 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Ausland
Russland droht Wien mit „schmerzhafter“ Vergeltung
881 mal kommentiert
Seit dem Frühjahr 2022 hat das Ministerium nach eigenen Angaben in rund 70 Fällen russischen ...
Außenpolitik
Trump spricht von „anderer Form“ für Ukraine
819 mal kommentiert
Trump sieht den gegenseitigen Hass zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj als größtes ...
Ausland
Erstes Foto: Das ist der Todesschütze von Krakau
554 mal kommentiert
Der Täter Michał O. (kleines Bild) liegt nach dem Schusswechsel mit der Polizei weiterhin unter ...
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
In Auto gesperrt
Opfer (62): „Er war plötzlich wie ausgewechselt“
Hohes Schmerzensgeld
Nachbarsbuben jahrelang missbraucht: 9 Jahre Haft
Sport Tv Logo
FAN.AT SPIEL DER RUNDE
Von 0:3 auf 3:3! Irre Aufholjagd vor 1.000 Fans
Jubiläumsjahr 2027
Stift Kremsmünster sucht Gott seit 1250 Jahren
Über Weg gespannt
Ermittlungen nach Zahnseide-Vorfall eingestellt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf