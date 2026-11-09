Teamspielerin Pandza wechselt nach Bukarest!

Handball-Nationalteamspielerin Katarina Pandza wechselt im Sommer 2027 vom kroatischen Champions-League-Teilnehmer HC Podravka nach Rumänien zu Rapid Bukarest!
„Das ist eine neue Herausforderung für mich in einer stärkeren Liga und eine sehr spannende Aufgabe. Man will dort eine neue Mannschaft aufbauen, bei der ich eine zentrale Rolle einnehmen soll“, erklärte die Rückraumspielerin.
Bei Bukarest wird sie dann auch mit ihrer ÖHB-Kollegin Klara Schlegel zusammenspielen.
Ziel des Klubs sei die Rückkehr unter die Top-3 der rumänischen Liga und in die Champions League.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.