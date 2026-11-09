ÖFB-Kicker bekommt Guardiolas Co als neuen Coach

Olympique Lyon hat mit dem Spanier Carlos Vicens einen neuen Coach gefunden.
Der 43-Jährige unterzeichnete beim französischen Fußball-Erstligisten und Arbeitgeber von ÖFB-Teamverteidiger Felix Bacher einen bis Juni 2028 gültigen Vertrag.
Guardiolas Co-Trainer
Vicens, der bis 20. Oktober Trainer des SC Braga war und zwischen 2021 und 2025 im Trainerstab von Josep Guardiola bei Manchester City gearbeitet hatte, tritt die Nachfolge des zu Sporting Lissabon abgewanderten Portugiesen Paulo Fonseca an.
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