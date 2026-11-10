Milliarden für Rechenzentren – was bleibt vor Ort?

Rechenzentren erfordern enorme Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Computertechnik und Versorgungsinfrastruktur, also Strom und Wasser. Doch sobald sie in Betrieb sind, beschäftigen sie in der Regel nur wenige Dutzend Mitarbeiter: IT-Techniker, Ingenieure und Sicherheitspersonal. Angesichts der Milliarden, die derzeit weltweit in den Bau neuer Rechenzentren fließen, stellt sich daher die Frage, was die Standortgemeinden davon haben und wie viel wirtschaftlicher Nutzen tatsächlich vor Ort bleibt.