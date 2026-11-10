Milliarden für Rechenzentren – was bleibt vor Ort?

Sie verschlingen riesige Mengen an Strom und Wasser, brauchen viel Platz und kosten Milliarden. Doch was haben Gemeinden eigentlich von den gigantischen Rechenzentren, die derzeit überall aus dem Boden schießen? Eine Untersuchung von mehr als 1500 Anlangen gibt Auskunft.
Rechenzentren erfordern enorme Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Computertechnik und Versorgungsinfrastruktur, also Strom und Wasser. Doch sobald sie in Betrieb sind, beschäftigen sie in der Regel nur wenige Dutzend Mitarbeiter: IT-Techniker, Ingenieure und Sicherheitspersonal. Angesichts der Milliarden, die derzeit weltweit in den Bau neuer Rechenzentren fließen, stellt sich daher die Frage, was die Standortgemeinden davon haben und wie viel wirtschaftlicher Nutzen tatsächlich vor Ort bleibt.
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