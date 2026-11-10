Tierleid auf der „Spiridon“ bleibt wohl ungestraft

Es muss für die verladenen Rinder der reine Horror gewesen sein: Im Herbst 2025 wurden – teils trächtige – Rinder an Bord der „Spiridon II“ von Uruguay in Richtung Türkei transportiert. Doch statt am Zielhafen an Land gebracht zu werden, saßen die Tiere wochenlang fest, viele verendeten. Die türkischen Behörden verweigerten die Entladung, weil es Unstimmigkeiten bei den Einfuhrgenehmigungen gab.

Zivilprozess in Krems

Die „Krone“ hat mehrfach über diesen Fall, an dem auch eine österreichische Firma beteiligt ist, berichtet. Am Dienstag wurde nun am Landesgericht Krems der bereits im Juni gestartete Zivilprozess fortgesetzt, bei dem sich die beiden involvierten Unternehmen gegenseitig die Schuld an dem missglückten Tiertransport zuschieben.