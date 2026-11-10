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Horror auf hoher See

Tierleid auf der „Spiridon“ bleibt wohl ungestraft

Tierecke
10.11.2026 14:18
Zahlreiche Tiere verendeten während des Horror-Transports. Doch die Staatsanwaltschaft stellte ...
Zahlreiche Tiere verendeten während des Horror-Transports. Doch die Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlungen auf Verdacht der Tierquälerei ein.(Bild: APA/ANIMAL WELFARE FOUNDATION)
Porträt von Katharina Lattermann
Porträt von Tierecke
Von Katharina Lattermann und Tierecke

Nach dem qualvollen Tod von zig Rindern auf dem Tiertransportschiff „Spiridon II“ wird am Landesgericht Krems weiter um Millionen gestritten. Während sich zwei Unternehmen gegenseitig die Verantwortung für die katastrophale Irrfahrt zuschieben, gerät das traurige Schicksal der Tiere wieder einmal zur Nebensache.

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Es muss für die verladenen Rinder der reine Horror gewesen sein: Im Herbst 2025 wurden – teils trächtige – Rinder an Bord der „Spiridon II“ von Uruguay in Richtung Türkei transportiert. Doch statt am Zielhafen an Land gebracht zu werden, saßen die Tiere wochenlang fest, viele verendeten. Die türkischen Behörden verweigerten die Entladung, weil es Unstimmigkeiten bei den Einfuhrgenehmigungen gab.

Zivilprozess in Krems
Die „Krone“ hat mehrfach über diesen Fall, an dem auch eine österreichische Firma beteiligt ist, berichtet. Am Dienstag wurde nun am Landesgericht Krems der bereits im Juni gestartete Zivilprozess fortgesetzt, bei dem sich die beiden involvierten Unternehmen gegenseitig die Schuld an dem missglückten Tiertransport zuschieben. 

Die „Spiridon II“ fährt unter afrikanischer Flagge und transportiert tausende Rinder über das ...
Die „Spiridon II“ fährt unter afrikanischer Flagge und transportiert tausende Rinder über das Meer.(Bild: Animal Welfare Foundation / Animal Save Movement Türkiye)

Der Zwettler Anwalt Gerhard Rößler vertritt die niederösterreichische „Agro Breeding“, die den Transport von Österreich aus organisierte. Er bezeichnete die Odyssee der Tiere als „sehr bedauerlich“, wies eine Verantwortung seines Mandanten jedoch entschieden zurück.

Ermittlungen eingestellt
Und auch strafrechtlich bleibt die Causa in Österreich offenbar vorerst ohne Konsequenzen: Die Staatsanwaltschaft Krems stellte die Ermittlungen wegen des Verdachts der Tierquälerei bereits im Oktober ein. Es habe nicht mit der notwendigen Sicherheit nachgewiesen werden können, dass der „Agro Breeding“ Fahrlässigkeit bei der Auswahl des Speditionsunternehmens anzulasten sei, welches unmittelbar für die Zustände an Bord verantwortlich war. 

Für die schrecklichen Zustände an Bord will niemand Verantwortung übernehmen, vor Gericht geht ...
Für die schrecklichen Zustände an Bord will niemand Verantwortung übernehmen, vor Gericht geht es nur um den entstandenen Millionen-Schaden.(Bild: Krone KREATIV/Animal Welfare Foundation/Tierschutzbund Zürich/Animal Save Moment Türkye)

Wer übernimmt die Verantwortung für die Tiere?
Die Aufdeckerplattformen „The Marker“ und die Animal Welfare Foundation (AWF) übten in einer ersten Stellungnahme indes scharfe Kritik: „Während vor Gericht um Millionen gestritten wird, bleiben entscheidende Fragen zum Leid der Tiere offen: Wie konnte es zu dieser Katastrophe kommen, und wer trägt dafür die Verantwortung?“

Forderung nach Verbot
Unterschiedliche Zuständigkeiten und fehlende verbindliche Tierschutzstandards würden die Aufklärung solcher Fälle erschweren, so die Tierschutz-Aktivisten. Die Organisationen fordern, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und Lebendtierexporte aus der EU sowie Schiffstransporte lebender Tiere zu verbieten. Etwas, was auch die „Krone“ immer wieder zum Thema macht!

Animal Welfare Aktivistin Tabea von Ow (li) und Ann-Kathrin Freud von „The Marker“ waren bereits ...
Animal Welfare Aktivistin Tabea von Ow (li) und Ann-Kathrin Freud von „The Marker“ waren bereits bei der ersten Verhandlung im Juni in Krems dabei.(Bild: zVg)

Maggie Entenfellner, Leiterin der „Krone“-Tierecke, findet deutliche Worte: „Wenn Tausende Tiere wochenlang auf engem Raum ausharren, leiden und sterben, darf das nicht einfach als Kollateralschaden eines Geschäftsmodells betrachtet werden. Tiere sind keine Ware – ihr Schutz muss endlich oberste Priorität haben.“

Der Fall „Spiridon II“ zeigt einmal mehr die Schattenseiten des internationalen Transports mit lebenden Tieren. Solange Tiere über ganze Kontinente verschifft werden und ihr Schutz hinter wirtschaftlichen Interessen zurücksteht, werden sich solche Tragödien immer wiederholen. 

 

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