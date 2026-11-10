Skaugum-Eindringling wollte zu Ingrid Alexandra

Wie die norwegische Zeitung „VG“ berichtet, soll der Festgenommene nach dem Vorfall erklärt haben, er sei eigens nach Oslo gereist, um Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) aufzusuchen.

Der Mann soll erst am Tag des Angriffs aus Nordnorwegen nach Oslo gekommen sein. Im Gepäck: ein Koffer und mehrere Briefe. An wen die Schreiben gerichtet waren und was darin stand, ist bislang ein Rätsel. Der etwa 30-Jährige soll laut „VG“ zwei unterschiedliche Schuhe getragen haben.