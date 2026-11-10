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Schock für Prinzessin

Skaugum-Eindringling wollte zu Ingrid Alexandra

Royals
10.11.2026 15:05
Der Angreifer, der bei Marius Borg Høiby eindrang und diesen niederstieß, soll ausgesagt haben, ...
Der Angreifer, der bei Marius Borg Høiby eindrang und diesen niederstieß, soll ausgesagt haben, dass er eigentlich Kronprinzessin Ingrid-Alexandra treffen wollte.(Bild: Krone-Collage/APA-Images / NTB / Lise Åserud, AFP/ODD ANDERSEN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schock für die norwegische Kronprinzessin Ingrid Alexandra: Jener Eindringling, der am Freitag auf dem königlichen Wohnsitz Skaugum in das Haus ihres Bruders Marius Borg Høiby eingedrungen und ihn körperlich attackiert hat, wollte eigentlich zu ihr! 

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Wie die norwegische Zeitung „VG“ berichtet, soll der Festgenommene nach dem Vorfall erklärt haben, er sei eigens nach Oslo gereist, um Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) aufzusuchen.

Der Mann soll erst am Tag des Angriffs aus Nordnorwegen nach Oslo gekommen sein. Im Gepäck: ein Koffer und mehrere Briefe. An wen die Schreiben gerichtet waren und was darin stand, ist bislang ein Rätsel. Der etwa 30-Jährige soll laut „VG“ zwei unterschiedliche Schuhe getragen haben.

Königin Mette-Marit und ihre Tochter Kronprinzessin Ingrid Alexandra beim Begräbnis von ...
Königin Mette-Marit und ihre Tochter Kronprinzessin Ingrid Alexandra beim Begräbnis von Prinzessin Astrid im September(Bild: AP/Lise Aserud / POOL)

Geheime Reise nach Nizza
Was er und auch die anderen Norweger nicht wussten: Die Kronprinzessin war gar nicht zu Hause. Sie nahm am Wochenende mit ihrem Vater klammheimlich an einem Marathon in Nizza teil. Ihre Mutter, Königin Mette-Marit, befand sich jedoch im Haupthaus der Residenz. Sie erholt sich noch bis ins nächste Jahr hinein von einer Lungentransplantation, der sie sich im Sommer unterziehen musste.

Marius Borg Høiby mit seiner Halbschwester Kronprinzessin Ingrid Alexandra
Marius Borg Høiby mit seiner Halbschwester Kronprinzessin Ingrid Alexandra(Bild: Lise Åserud / NTB / picturedesk.com)

Oberstes Gericht bestätigt: Høiby muss weiter in U-Haft bleiben
Ihr ältester Sohn Marius ist noch immer Untersuchungshaft. Diese Entscheidung eines Berufungsgerichts bestätigte das Oberste Gericht Norwegens in Oslo laut der Nachrichtenagentur NTB am Dienstag. Høiby hatte Hoffnung geschöpft, als ein Gericht vor kurzem in erster Instanz beschlossen hatte, ihn aus der U-Haft zu entlassen.

Der Norweger steht seit dem Sommer zu Hause mit einer Fußfessel unter elektronischer Überwachung. Die Entscheidung hatte das zuständige Berufungsgericht aber gleich wieder aufgehoben. Daraufhin zog Høiby vor das Oberste Gericht – ohne Erfolg. Nun muss er die Fußfessel mindestens bis zum 30. November tragen.

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Høiby sitzt bereits seit Februar in U-Haft. Diese wurde seitdem regelmäßig um jeweils vier Wochen verlängert. Er war im Juni wegen zahlreicher Straftaten, darunter zwei Vergewaltigungen nach norwegischem Recht, zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Er hat das Urteil angefochten. Ein Berufungsprozess soll im kommenden Februar starten. Dabei sollen die Verurteilungen wegen der Vergewaltigungen und der häuslichen Gewalt gegen eine Ex-Freundin erneut verhandelt werden.

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