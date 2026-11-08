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Aktivistin abgängig

Bekannte Corona-Gegnerin Klauninger vermisst

Österreich
08.11.2026 07:15
Jennifer Klauninger wurde während der Coronapandemie als Gegnerin der damaligen Maßnahmen ...
Jennifer Klauninger wurde während der Coronapandemie als Gegnerin der damaligen Maßnahmen bekannt und organisierte regelmäßig Demonstrationen in der Wiener Innenstadt. Im Bild: Die Aktivistin im Jahr 2022 vor Gericht(Bild: APA/HANS PUNZ)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die bekannte Corona-Maßnahmen-Gegnerin Jennifer Klauninger wird vermisst.

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Die 35-Jährige ist seit dem 6. November spurlos verschwunden. Die Polizei bestätigte gegenüber dem „Kurier“, dass eine Abgängigkeitsanzeige vorliegt.

Die Exekutive bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten. Sachdienliche Hinweise können bei der Landespolizeidirektion Niederösterreich gemeldet werden.

Mehrfach für Schlagzeilen gesorgt
Die Aktivistin wurde im Jahr 2022 wegen eines tätlichen Angriffs auf einen Polizisten nicht rechtskräftig zu fünf Monaten bedingter Haft verurteilt. Außerdem musste sie wegen einer bei einer Corona-Demonstration zerrissenen Regenbogenfahne vor Gericht, wurde aber freigesprochen. 

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