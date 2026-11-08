Bekannte Corona-Gegnerin Klauninger vermisst

Die 35-Jährige ist seit dem 6. November spurlos verschwunden. Die Polizei bestätigte gegenüber dem „Kurier“, dass eine Abgängigkeitsanzeige vorliegt.

Die Exekutive bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten. Sachdienliche Hinweise können bei der Landespolizeidirektion Niederösterreich gemeldet werden.