AfD-Mitgründer Gauland ist an Krebs erkrankt

Alexander Gauland ist an Krebs erkrankt. Der AfD-Mitgründer kann deshalb derzeit nur eingeschränkt an Bundestags-Sitzungen teilnehmen, wie sein Büro bestätigte. Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer, Bernd Baumann, zeigte sich erschüttert.
„Alexander Gauland ist einer der Pfeiler und mutigen Menschen, die diese AfD ins Leben gerufen haben“, sagte Baumann. Vor seinem Lebenswerk müsse man sich verneigen. Baumann sprach von eiserner Disziplin, mit der Gauland noch im Bundestagsplenum gesessen habe. „Da wussten wir schon, es geht ihm nicht gut. Die Krankheit selbst kannten wir noch nicht, das hat er nicht publik gemacht, das ist jetzt deutlich geworden.“ Man hoffe, dass er wieder genese.
Gauland schon dreimal operiert
Mittlerweile sei Gauland dreimal operiert worden, wird Büroleiter Marco Wall vom Nachrichtenportal „Tag24“ indirekt zitiert. Die Krankheit wirke sich massiv auf seinen Lebensalltag und seine Arbeit aus, er arbeite aktuell von zu Hause aus. Die Teilnahme am Plenum des deutschen Parlaments und an den Sitzungen sei derzeit davon abhängig, wie gut die Chemotherapie laufe. Jedoch hoffe der 85-Jährige, wieder an Sitzungsterminen teilzunehmen.
Gauland hatte 2013 nach langer Mitgliedschaft in der christdemokratischen CDU die AfD mitgegründet, wurde später Parteivize und war von 2017 bis 2019 auch AfD-Chef. Heute ist er Ehrenvorsitzender von Partei und Fraktion.
Der gebürtige Sachse hatte vor der Bundestagswahl 2025 eigentlich seinen Rückzug aus der Politik angekündigt, war dann aber doch noch einmal angetreten und hatte in seiner Heimatstadt Chemnitz ein Direktmandat geholt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.