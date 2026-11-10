Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schon dreimal operiert

AfD-Mitgründer Gauland ist an Krebs erkrankt

Außenpolitik
10.11.2026 15:11
Alexander Gauland ist an Krebs erkrankt.
Alexander Gauland ist an Krebs erkrankt.(Bild: APA/AFP/Tobias SCHWARZ)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Alexander Gauland ist an Krebs erkrankt. Der AfD-Mitgründer kann deshalb derzeit nur eingeschränkt an Bundestags-Sitzungen teilnehmen, wie sein Büro bestätigte. Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer, Bernd Baumann, zeigte sich erschüttert.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Alexander Gauland ist einer der Pfeiler und mutigen Menschen, die diese AfD ins Leben gerufen haben“, sagte Baumann. Vor seinem Lebenswerk müsse man sich verneigen. Baumann sprach von eiserner Disziplin, mit der Gauland noch im Bundestagsplenum gesessen habe. „Da wussten wir schon, es geht ihm nicht gut. Die Krankheit selbst kannten wir noch nicht, das hat er nicht publik gemacht, das ist jetzt deutlich geworden.“ Man hoffe, dass er wieder genese.

Gauland schon dreimal operiert
Mittlerweile sei Gauland dreimal operiert worden, wird Büroleiter Marco Wall vom Nachrichtenportal „Tag24“ indirekt zitiert. Die Krankheit wirke sich massiv auf seinen Lebensalltag und seine Arbeit aus, er arbeite aktuell von zu Hause aus. Die Teilnahme am Plenum des deutschen Parlaments und an den Sitzungen sei derzeit davon abhängig, wie gut die Chemotherapie laufe. Jedoch hoffe der 85-Jährige, wieder an Sitzungsterminen teilzunehmen.

Gauland hatte 2013 nach langer Mitgliedschaft in der christdemokratischen CDU die AfD mitgegründet, wurde später Parteivize und war von 2017 bis 2019 auch AfD-Chef. Heute ist er Ehrenvorsitzender von Partei und Fraktion.

Lesen Sie auch:
Immunität aufgehoben
Steuerhinterziehung? Razzia bei AfD-Gauland
30.01.2020
Im Netz veröffentlicht
Hackerangriff gegen AfD: 400.000 Mails erbeutet
20.10.2026

Der gebürtige Sachse hatte vor der Bundestagswahl 2025 eigentlich seinen Rückzug aus der Politik angekündigt, war dann aber doch noch einmal angetreten und hatte in seiner Heimatstadt Chemnitz ein Direktmandat geholt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
10.11.2026 15:11
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

krone.tv fragt nach
Christkindlmarkt-Besuch: Leistbar oder zu teuer?
Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
139.577 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
132.385 mal gelesen
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
106.105 mal gelesen
Motor
Ein Hersteller setzt Milliarden auf den Verbrenner
974 mal kommentiert
Honda entwickelt einen neuen V6-Hybridantrieb für große US-Modelle, die ab 2027 auf den Markt ...
Außenpolitik
Trump spricht von „anderer Form“ für Ukraine
827 mal kommentiert
Trump sieht den gegenseitigen Hass zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj als größtes ...
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
758 mal kommentiert
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Mehr Außenpolitik
„Ausländische Macht“
Cyberangriffe auf Kühlsysteme: Iran erbost
Schon dreimal operiert
AfD-Mitgründer Gauland ist an Krebs erkrankt
Amtsenthebung droht
16 Minuten Wutrede: Hegseth spricht von „Sabotage“
Comeback-Debatte
Wäre Kurz in der heutigen Zeit ein guter Kanzler?
„Kampf geht weiter“
Dänemark sagt der Ukraine 642 Millionen Euro zu
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf