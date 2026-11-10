AfD-Mitgründer Gauland ist an Krebs erkrankt

„Alexander Gauland ist einer der Pfeiler und mutigen Menschen, die diese AfD ins Leben gerufen haben“, sagte Baumann. Vor seinem Lebenswerk müsse man sich verneigen. Baumann sprach von eiserner Disziplin, mit der Gauland noch im Bundestagsplenum gesessen habe. „Da wussten wir schon, es geht ihm nicht gut. Die Krankheit selbst kannten wir noch nicht, das hat er nicht publik gemacht, das ist jetzt deutlich geworden.“ Man hoffe, dass er wieder genese.