Serbischer Champions-League-Klub vor dem Zerfall

Nächster Knall bei Partizan Belgrad! Nach dem Rücktritt des Vorstandsbosses und der Auflösung des Vorstandsgremiums wirft nun auch Star-Trainer Raul Gonzalez das Handtuch. Finanzielle Probleme bedrohen laut „Bild“ den Champions-League-Klub – zahlreiche Spieler stehen vor dem Absprung.
Am Montag warf Vorstandsboss Milijan Zugic das Handtuch. Grund dafür soll die vollständige Auflösung des Vorstandsgremiums gewesen sein. Der elffache serbische Handballmeister Partizan Belgrad hat nun vier Wochen Zeit, um eine neue Klubführung zu wählen. Am Dienstag legte dann auch Star-Trainer Raul Gonzalez sein Amt nieder.
Finanzielle Probleme
Laut einem Bericht der „Bild“ kämpft der Verein mit finanziellen Problemen, die den Fortbestand des Top-Klubs gefährden. Auch mehrere Spieler stehen nun vor dem Abgang. Rückraumspieler Milos Kos zieht es wohl zur HSG Wetzlar. Weitere Akteure dürfen den Klub bei einem entsprechenden Angebot ebenfalls verlassen.
Unsichere Zukunft
Partizan Belgrad stehen damit unsichere Zeiten bevor – und das, obwohl es sportlich in der serbischen Liga derzeit gut läuft. Nach acht Spielen steht der elffache Meister ungeschlagen an der Tabellenspitze. Auch für die Champions League konnte sich der Klub qualifizieren, dort blieb er allerdings in sechs Spielen bei nur einem Remis.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.