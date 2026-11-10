Serbischer Champions-League-Klub vor dem Zerfall

Unsichere Zukunft

Partizan Belgrad stehen damit unsichere Zeiten bevor – und das, obwohl es sportlich in der serbischen Liga derzeit gut läuft. Nach acht Spielen steht der elffache Meister ungeschlagen an der Tabellenspitze. Auch für die Champions League konnte sich der Klub qualifizieren, dort blieb er allerdings in sechs Spielen bei nur einem Remis.