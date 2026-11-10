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Star-Trainer wirft hin

Serbischer Champions-League-Klub vor dem Zerfall

Handball
10.11.2026 14:45
Partizan Belgrad steht vor ungewissen Zeiten.
Partizan Belgrad steht vor ungewissen Zeiten.(Bild: EPA/Tamas Vasvari)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nächster Knall bei Partizan Belgrad! Nach dem Rücktritt des Vorstandsbosses und der Auflösung des Vorstandsgremiums wirft nun auch Star-Trainer Raul Gonzalez das Handtuch. Finanzielle Probleme bedrohen laut „Bild“ den Champions-League-Klub – zahlreiche Spieler stehen vor dem Absprung.

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Am Montag warf Vorstandsboss Milijan Zugic das Handtuch. Grund dafür soll die vollständige Auflösung des Vorstandsgremiums gewesen sein. Der elffache serbische Handballmeister Partizan Belgrad hat nun vier Wochen Zeit, um eine neue Klubführung zu wählen. Am Dienstag legte dann auch Star-Trainer Raul Gonzalez sein Amt nieder.

Finanzielle Probleme
Laut einem Bericht der „Bild“ kämpft der Verein mit finanziellen Problemen, die den Fortbestand des Top-Klubs gefährden. Auch mehrere Spieler stehen nun vor dem Abgang. Rückraumspieler Milos Kos zieht es wohl zur HSG Wetzlar. Weitere Akteure dürfen den Klub bei einem entsprechenden Angebot ebenfalls verlassen.

Unsichere Zukunft
Partizan Belgrad stehen damit unsichere Zeiten bevor – und das, obwohl es sportlich in der serbischen Liga derzeit gut läuft. Nach acht Spielen steht der elffache Meister ungeschlagen an der Tabellenspitze. Auch für die Champions League konnte sich der Klub qualifizieren, dort blieb er allerdings in sechs Spielen bei nur einem Remis.

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