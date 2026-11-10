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Salzburger Talent jubelt über zwei Medaillen

Salzburg: Sport-Nachrichten
10.11.2026 15:15
Sophia Pichler zeigte in Montenegro erneut auf.
Sophia Pichler zeigte in Montenegro erneut auf.(Bild: Pillik)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Sophia Pichler zeigte erneut auf! Das Salzburger Tischtennis-Talent eroberte beim WTT Youth Star Contender in Podgorica Silber und Bronze. Im Einzel schaffte die U15-Athletin außerdem den neunten Platz.

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Salzburgs Tischtennis-Talent Sophia Pichler zeigte beim WTT Youth Star Contender in Podgorica (Montenegro) auf. Die UTTC-Salzburg-Spielerin belegte im Einzel Platz neun. Bei zwei Doppel-Auftritten feierte sie jedoch jeweils eine Medaille.

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Im U15-Doppel-Halbfinale feierte die SSM-Schülerin mit Siri Benjegard (Sd) den Sprung ins Finale. Dort unterlag das Duo aber den Französinnen Eva Lam/Albane Rochut und gewann damit die Silbermedaille. Mit Alexander Malov (Sp) eroberte Pichler Bronze im Mixed-Doppel.

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