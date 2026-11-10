Salzburger Talent jubelt über zwei Medaillen

Im U15-Doppel-Halbfinale feierte die SSM-Schülerin mit Siri Benjegard (Sd) den Sprung ins Finale. Dort unterlag das Duo aber den Französinnen Eva Lam/Albane Rochut und gewann damit die Silbermedaille. Mit Alexander Malov (Sp) eroberte Pichler Bronze im Mixed-Doppel.