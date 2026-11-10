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Affengruber zu Krone+

„Diese Momente geben mir zusätzliche Motivation“

Fußball International
10.11.2026 15:30
Von Scheibbs bis nach London: David Affengrubers (re.) Karriere verläuft steil nach oben.
Von Scheibbs bis nach London: David Affengrubers (re.) Karriere verläuft steil nach oben.(Bild: GEPA)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

David Affengruber (25) wagte im Sommer den Sprung auf die Insel, heuerte beim FC Fulham an – und fasste dort sofort Fuß. Mit Krone+ sprach der 25-Jährige über seine ersten Monate in London, das ÖFB-Team und in welchen Momenten er innehält.

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Krone: David, du bist mit Highlights in England gestartet, Traumdebüt gegen Liverpool, dann Manchester United, ehe die ersten Siege folgten – sind die Spiele in der Premier League für dich bereits Alltag oder ist es noch etwas Besonderes?
David Affengruber: Nein, Alltag ist das für mich definitiv noch lange nicht. Jede einzelne Minute ist für mich etwas ganz Besonderes. In dieser Liga zu spielen, ist für viele Fußballer ein großer Traum – und für mich war das nicht anders. Dass ich jetzt hier stehen und das Trikot des FC Fulham tragen darf, macht mich unglaublich stolz. Ich versuche deshalb auch, jeden Moment bewusst zu genießen und gleichzeitig alles dafür zu tun, dass noch viele weitere dazukommen.

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