Trotz Öl-Rückgang: CO₂-Emissionen steigen weiter

Ausstoß aus Kohle, Öl und Gas geht zurück

Immerhin die Emissionen, die durch fossile Brennstoffe – also Kohle, Öl und Gas – entstehen, sind laut dem im Fachjournal „Earth System Science Data“ Bericht in diesem Jahr rückläufig, nämlich um 0,4 Prozent auf 38,2 Milliarden Tonnen. Entscheidend dafür war wohl vor allem ein Einbruch beim Ölverbrauch von minus 1,9 Prozent – den Forschern zufolge mutmaßlich eine Reaktion auf den Iran-Krieg und seine drastischen Folgen.

„Ein Rückgang der CO₂-Emissionen aus fossilen Brennstoffen ist ermutigend, doch eine Reduzierung, die teilweise auf geopolitische Schocks zurückzuführen ist, stellt keine nachhaltige Klimalösung dar“, betont Studienleiter Pierre Friedlingstein vom Global Systems Institute in Exeter.

„Zwar gleichen erneuerbare Energien und Elektrofahrzeuge den Anstieg des Energiebedarfs zunehmend aus, doch ist eine weitere Beschleunigung erforderlich, wenn die globalen Emissionen ihren Höchststand überschreiten und dann nachhaltig zurückgehen sollen“, so Friedlingstein weiter.