Zweifache Mama tot: „Sind sprachlos und wütend“

Gemeinsamer Kurzurlaub endete für Huberta tödlich

Umso schrecklicher, dass diese Frau viel zu früh aus dem Leben schied. Denn es sollte eigentlich nur ein schöner Kurzurlaub für Ehepaar Huberta und Rudi werden. Nach Krakau in Polen ging es diesmal. Doch niemand konnte damit rechnen, dass Michał O. an diesem Samstag seine grausamen Pläne in die Tat umsetzen würde. Auch ihr Gatte wurde schwer verletzt. Er lag bis gestern noch in einem Krankenhaus in Polen, wurde aber inzwischen nach Österreich überstellt. Für die Familie ist nun nichts mehr, wie es einmal war.