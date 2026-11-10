Zweifache Mama tot: „Sind sprachlos und wütend“

Tiefe Betroffenheit in der kleinen Marchfelder Gemeinde Lassee (Niederösterreich): Die zweifache Mutter Huberta F. wurde beim Anschlag in Krakau getötet. Ihr Ehemann liegt im Spital. Nachbarn und Freunde können die Tat nicht fassen.
In Lassee im Bezirk Gänserndorf (Niederösterreich) liegt zwei Tage nach dem schrecklichen Anschlag in Polen dichter Nebel nah über dem Boden. Die Stimmung ist gedrückt, hier und da hört man spielende Kinder. Unter den Erwachsenen wird mit schüttelnden Köpfen und entsetzter Miene in leisem Ton gesprochen. Alle reden über sie, Huberta.
Die 51-Jährige war tief verwurzelt in der Ortschaft mit knapp 3000 Einwohnern. Am Samstag musste die zweifache Mama sterben – in einem furchtbaren Kugelhagel mitten in Krakau. „Ich kannte sie nur vom Sehen, aber Huberta war immer freundlich. Ich kann nicht fassen, was passiert ist“, schildert eine Einheimische unter Tränen der „Krone“ beim Lokalaugenschein.
In der Ortschaft kennt man sich. Die Wege kreuzen sich beim Einkaufen, auf der Straße oder beim Spazierengehen. Die 51-Jährige war vielen ein vertrautes Gesicht. Als sympathische Frau ist sie allen in Erinnerung. So kennt auch ein Pensionist – den die „Krone“ zufällig auf der Straße trifft – die liebenswerte Mutter.
Immer wieder führten die beiden nette Gespräche, wenn Huberta mal wieder mit dem Fahrrad unterwegs war. Dafür bewunderten sie übrigens viele. War die 51-Jährige selbst „schon länger nicht fit und ganz gesund“, heißt es. Sie soll an einer chronischen Krankheit gelitten haben. Aber sie ließ sich davon nicht unterkriegen. „Unfassbar“, kommentiert auch eine Bäckerin das tragische Schicksal der Frau. Regelmäßig besuchte sie die Bäckerei – und es sind genau diese alltäglichen Begegnungen, durch die Menschen in der Gemeinde Lassee miteinander verbunden sind.
Ich kann nicht fassen, was passiert ist.
Eine Einheimische unter Tränen zur „Krone“
Gemeinsamer Kurzurlaub endete für Huberta tödlich
Umso schrecklicher, dass diese Frau viel zu früh aus dem Leben schied. Denn es sollte eigentlich nur ein schöner Kurzurlaub für Ehepaar Huberta und Rudi werden. Nach Krakau in Polen ging es diesmal. Doch niemand konnte damit rechnen, dass Michał O. an diesem Samstag seine grausamen Pläne in die Tat umsetzen würde. Auch ihr Gatte wurde schwer verletzt. Er lag bis gestern noch in einem Krankenhaus in Polen, wurde aber inzwischen nach Österreich überstellt. Für die Familie ist nun nichts mehr, wie es einmal war.
Was bleibt, sind Erinnerungen an das Gesicht von Huberta, das zum vertrauten Ortsbild in Lassee einfach dazugehörte. An die Mutter zweier Töchter, die Ehefrau von Rudi – und an einen Menschen, dessen Leben bei einem Urlaub auf tragische Weise endete. Eine Frau bringt die Stimmung auf den Punkt: „Wir sind einfach nur sprachlos und wütend!“
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