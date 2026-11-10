Neuer Wirkstoff könnte Bluthochdruck senken

Bis zu zwölf Monate wirksam

Besonders bemerkenswert ist nun die mögliche Langzeitwirkung. In einer Untersuchung nahmen 14 Patienten, die besonders gut auf Baxdrostat reagiert hatten, den Wirkstoff sechs bis zwölf Monate lang ein. Selbst bis zu zwei Jahre nach dem Absetzen lag ihr Blutdruck noch deutlich unter den ursprünglichen Werten. Auch ein wichtiger Marker für die übermäßige Aldosteronproduktion blieb reduziert.