Neuer Wirkstoff könnte Bluthochdruck senken

Ein neuer Wirkstoff sorgt bei der Behandlung von Bluthochdruck für Hoffnung. Baxdrostat könnte bei bestimmten Patienten nicht nur vorübergehend helfen, sondern den Blutdruck sogar Jahre nach dem Absetzen des Medikaments niedrig halten.
Das berichten Forscher nach einer kleinen Studie mit Patienten, die an primärem Aldosteronismus leiden. Aldosteronismus (Hyperaldosteronismus) ist eine Erkrankung, bei der die Nebennierenrinde dauerhaft zu viel des blutdruck- und salzregulierenden Hormons Aldosteron produziert.
Schätzungen zufolge steckt die Störung hinter fünf bis zehn Prozent aller Fälle von Bluthochdruck. Üblicherweise müssen Betroffene dauerhaft Medikamente einnehmen, in manchen Fällen kommt auch eine Operation infrage.
Baxdrostat setzt bei Ursache an
Der Wirkstoff hemmt ein Enzym, das für die Bildung von Aldosteron benötigt wird, und reduziert dadurch die Produktion des Hormons. In den USA ist ein entsprechendes Medikament seit Mai 2026 als zusätzliche Therapie für Erwachsene zugelassen, deren Bluthochdruck mit anderen Mitteln nicht ausreichend kontrolliert werden kann, berichtet „n-tv“.
Bis zu zwölf Monate wirksam
Besonders bemerkenswert ist nun die mögliche Langzeitwirkung. In einer Untersuchung nahmen 14 Patienten, die besonders gut auf Baxdrostat reagiert hatten, den Wirkstoff sechs bis zwölf Monate lang ein. Selbst bis zu zwei Jahre nach dem Absetzen lag ihr Blutdruck noch deutlich unter den ursprünglichen Werten. Auch ein wichtiger Marker für die übermäßige Aldosteronproduktion blieb reduziert.
Forscher vermuten ungewöhnlichen Effekt
Warum die Wirkung so lange anhält, ist bislang ungeklärt. Eine mögliche Erklärung: Baxdrostat könnte nicht nur vorübergehend die Aldosteronproduktion blockieren, sondern langfristig jene Zellen schädigen, die zu viel von dem Hormon herstellen.
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