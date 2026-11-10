Jannik Sinner: „Ein Gefühl, das mir nicht gefällt“

Am 12. Juli beim siegreichen Wimbledon-Finale sah man Jannik Sinner letztmals bei einem Match auf dem Court. Seitdem ist der Südtiroler wegen einer hartnäckigen Knieverletzung zum Zuschauen verdammt. Jetzt hat sich der 25-Jährige zu den vergangenen harten Monaten geäußert.
„Die Wahrheit ist, dass ich zum ersten Mal in meiner Karriere nicht die Kontrolle über die Situation habe. Das ist seltsam, ein Gefühl, das mir nicht gefällt“, sagte Sinner am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Mailand.
Es gehe ihm derzeit gut und er arbeite hart daran, so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen zu können. Ziel sind die Australian Open im Jänner. „Vielleicht kann ich auch davor schon ein Turnier spielen. Aber alles muss Schritt für Schritt erfolgen, denn wenn wir übertreiben, wird es vielleicht wieder schlechter“, so Sinner. Ihm fehle zwar der Wettkampf, „aber ob ich jetzt einen Monat früher oder später zurückkommen werde, macht keinen Unterschied“.
Er habe in den vergangenen Monaten „nicht viel Tennis geschaut“. Jahrelang sei er fast pausenlos bei Turnieren am Start gewesen, „wenn das plötzlich fehlt, schätzt man es erst“.
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