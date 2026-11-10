Jannik Sinner: „Ein Gefühl, das mir nicht gefällt“

Es gehe ihm derzeit gut und er arbeite hart daran, so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen zu können. Ziel sind die Australian Open im Jänner. „Vielleicht kann ich auch davor schon ein Turnier spielen. Aber alles muss Schritt für Schritt erfolgen, denn wenn wir übertreiben, wird es vielleicht wieder schlechter“, so Sinner. Ihm fehle zwar der Wettkampf, „aber ob ich jetzt einen Monat früher oder später zurückkommen werde, macht keinen Unterschied“.