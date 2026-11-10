Wäre Kurz in der heutigen Zeit ein guter Kanzler?

Dafür spricht, dass die ÖVP ebenso wie die SPÖ in einer Führungskrise steckt und die einstigen Machtzentren an Einfluss verloren haben. Kurz hatte Statut und Partei ganz auf sich und seine „Prätorianer“ ausgerichtet. Würde er wieder Wahlen gewinnen, hätte die Volkspartei vielleicht das Gewicht für Reformen und unpopuläre Schritte. Schritte, die einem Kanzler Stocker, der ohne eigenen Wahlsieg ins Amt kam und mit zwei Koalitionspartnern regieren muss, kaum zugestanden werden.