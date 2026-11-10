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Comeback-Debatte

Wäre Kurz in der heutigen Zeit ein guter Kanzler?

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10.11.2026 14:05
„Dahin zieht es mich nicht mehr zurück“: Sebastian Kurz will, nach eigenen Aussagen, nicht mehr ...
„Dahin zieht es mich nicht mehr zurück“: Sebastian Kurz will, nach eigenen Aussagen, nicht mehr in die Innenpolitik zurückkehren. Finden Sie das schade?(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Hannes Sommer
Von Hannes Sommer

„Wir werden in zehn Jahren in einer völlig anderen Welt leben“, sagt Sebastian Kurz. Offen ist, ob er diese Welt noch einmal als Kanzler mitgestalten soll. Er selbst winkt zwar ab, aber er wäre nicht der erste Politiker, der seine Meinung ändert. Wären Sie froh, wenn er zurückkäme?

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In der ÖVP fehlt eine starke Hand. In so einer Lage wird schnell der Ruf nach dem Mann laut, der der Volkspartei einst Wahlsiege beschert hat. Ob das eine gute Idee wäre, darüber sollen Sie entscheiden. Hier geht’s zur Debatte:


Vom Waldviertel und Wien-Meidling zum Kanzleramt
Mit 24 Jahren Staatssekretär, mit 27 Außenminister, und mit 31 Parteichef und Bundeskanzler: Schneller ist in Österreich kaum jemand an die Spitze gekommen. Nach Ibiza wurde Kurz per Misstrauensantrag abgewählt, holte bei der Neuwahl aber erneut Platz eins und regierte mit den Grünen weiter. 

Der Ex-Kanzler und der Amtsinhaber.
Der Ex-Kanzler und der Amtsinhaber.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Kann er und will er noch?
Ausgehalten hat Sebastian Kurz vieles: Ibiza und sogar das Misstrauensvotum hat er politisch überstanden, über die Ermittlungen der WKStA ist er 2021 dann doch gestolpert. In der Inseraten-Causa sollen sie nun kurz vor dem Abschluss stehen, es gilt die Unschuldsvermutung. Eine Rückkehr wäre unter diesen Umständen ein Wagnis, zumal Kurz selbst abwinkt.

Dafür spricht, dass die ÖVP ebenso wie die SPÖ in einer Führungskrise steckt und die einstigen Machtzentren an Einfluss verloren haben. Kurz hatte Statut und Partei ganz auf sich und seine „Prätorianer“ ausgerichtet. Würde er wieder Wahlen gewinnen, hätte die Volkspartei vielleicht das Gewicht für Reformen und unpopuläre Schritte. Schritte, die einem Kanzler Stocker, der ohne eigenen Wahlsieg ins Amt kam und mit zwei Koalitionspartnern regieren muss, kaum zugestanden werden.

Ihre Meinung ist gefragt!
Glauben Sie Kurz, dass er wirklich nicht mehr zurückwill? Was müsste passieren, damit Sie ihm wieder Ihre Stimme geben würden, oder wäre das für Sie ausgeschlossen? Und was hat Österreich mit seinem Abgang gewonnen oder verloren?

Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!

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