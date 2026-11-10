Cyberangriffe auf Kühlsysteme: Iran erbost

Es habe am Dienstagvormittag mit dem Generalsekretär des Außenamts eine Unterredung gegeben, hieß es aus dem französischen Ministerium. Außenminister Jean-Noël Barrot stellte neben neuen EU-Sanktionen weitere Strafmaßnahmen in Aussicht, darunter auch solche, „über die wir nicht öffentlich reden werden“. Ziel sei es, „alle davon abzuhalten, im Iran oder anderswo, die auf die Idee kommen könnten, dies nachzuahmen“, sagte er dem Sender France Info. Die französische Regierung hatte am Montagabend eine Cybereinheit der iranischen Revolutionsgarden beschuldigt, für die Hackerangriffe im Oktober auf Kühlsysteme an 700 Standorten in Frankreich, darunter Supermärkte, verantwortlich zu sein.