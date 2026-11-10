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McCartney kassiert sogar bei „Grease“ kräftig mit

Society International
10.11.2026 15:35
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Sir Paul McCartney hält nicht nur große Anteile am Werk seiner legendären Beatles, sondern kassiert auch bei anderen berühmten Musikstücken mit!(Bild: EPA/Carlos Ortega)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Beatles-Legende Paul McCartney gehört laut dem US-Magazin „Forbes“ zu den vermögendsten Musikern der Welt. Das Magazin bezifferte das Vermögen des 84-jährigen Briten auf 1,4 Milliarden US-Dollar (über 1,2 Milliarden Euro). Das liege auch an dem Musical „Grease“ und einem absoluten Weihnachtsklassiker. 

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Nur das Vermögen von Taylor Swift (2 Milliarden US-Dollar) und Jay-Z (2,8 Milliarden US-Dollar) sei größer.

Milliardärs-Charts bedienen sich zumeist öffentlich zugänglicher Informationen zu Vermögenswerten wie Aktien, Immobilien, Kunstobjekten und anderen Luxusgütern. Die Angaben gelten als nicht exakt und sind teilweise auch umstritten.

McCartney verdient auch mit Weihnachtsliedern
Nach Angaben des Magazins verwaltet der Musiker über seinen Verlag „MPL Communications“ nicht nur seine Veröffentlichungen als Solokünstler, sondern hat sich auch die Verwertungsrechte anderer Musiker gesichert, etwa die von Rock-‘n‘-Roll-Musiker Buddy Holly.

Er kaufte aber auch Musical-Soundtracks und Weihnachtslieder wie „It‘s Beginning To Look A Lot Like Christmas“. Immer wenn eine Schultheatergruppe „Grease“ aufführe, erhalte er Geld.

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Auch habe sich der Sänger laut „Forbes“ über Jahre größere Anteile am Katalog der Beatles sichern können und verdiene an seinen Beatles-Urheberrechten. Dazu kämen Toureinnahmen, Immobilienkäufe und seine Kunstsammlung. Nach Angaben von „Forbes“ wollte der Musiker die Schätzungen nicht kommentieren.

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