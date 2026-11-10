McCartney kassiert sogar bei „Grease“ kräftig mit

Beatles-Legende Paul McCartney gehört laut dem US-Magazin „Forbes“ zu den vermögendsten Musikern der Welt. Das Magazin bezifferte das Vermögen des 84-jährigen Briten auf 1,4 Milliarden US-Dollar (über 1,2 Milliarden Euro). Das liege auch an dem Musical „Grease“ und einem absoluten Weihnachtsklassiker.
Nur das Vermögen von Taylor Swift (2 Milliarden US-Dollar) und Jay-Z (2,8 Milliarden US-Dollar) sei größer.
Milliardärs-Charts bedienen sich zumeist öffentlich zugänglicher Informationen zu Vermögenswerten wie Aktien, Immobilien, Kunstobjekten und anderen Luxusgütern. Die Angaben gelten als nicht exakt und sind teilweise auch umstritten.
McCartney verdient auch mit Weihnachtsliedern
Nach Angaben des Magazins verwaltet der Musiker über seinen Verlag „MPL Communications“ nicht nur seine Veröffentlichungen als Solokünstler, sondern hat sich auch die Verwertungsrechte anderer Musiker gesichert, etwa die von Rock-‘n‘-Roll-Musiker Buddy Holly.
Er kaufte aber auch Musical-Soundtracks und Weihnachtslieder wie „It‘s Beginning To Look A Lot Like Christmas“. Immer wenn eine Schultheatergruppe „Grease“ aufführe, erhalte er Geld.
Auch habe sich der Sänger laut „Forbes“ über Jahre größere Anteile am Katalog der Beatles sichern können und verdiene an seinen Beatles-Urheberrechten. Dazu kämen Toureinnahmen, Immobilienkäufe und seine Kunstsammlung. Nach Angaben von „Forbes“ wollte der Musiker die Schätzungen nicht kommentieren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.