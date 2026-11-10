16 Minuten Wutrede: Hegseth spricht von „Sabotage“

Die Infografik erklärt das Impeachment-Verfahren in den USA und zeigt die Sitzverteilung im Repräsentantenhaus und Senat im Herbst 2026. Im Repräsentantenhaus haben die Republikaner mit 219 Sitzen eine Mehrheit vor den Demokraten mit 214 Sitzen, 2 Sitze sind vakant. Im Senat haben die Republikaner 53 Sitze und die Demokraten 47 Sitze. Für eine Amtsenthebung ist im Senat eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig. Quelle: APA.