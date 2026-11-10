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Amtsenthebung droht

16 Minuten Wutrede: Hegseth spricht von „Sabotage“

Außenpolitik
10.11.2026 15:06
Hegseth machte sich zuletzt rar – nun trat er zum ersten Mal seit sechs Monaten wieder vor die ...
Hegseth machte sich zuletzt rar – nun trat er zum ersten Mal seit sechs Monaten wieder vor die Presse.(Bild: AFP/CHIP SOMODEVILLA)
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Von krone.at

Donald Trumps Kriegsminister Pete Hegseth hat das gegen ihn gerichtete Amtsenthebungsverfahren als „politisches Spektakel“ verurteilt. Sein Chef und er seien „zu erfolgreich“. Der „Schauprozess“ sei lediglich ein persönliches Manifest eines abtrünnigen Republikaners, der von „Ego und Groll“ getrieben sei.

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Hegseth machte am Dienstag bei seiner ersten Pressekonferenz im Pentagon seit sechs Monaten deutlich, dass er sich nicht freiwillig zurückziehen werde. Er griff den republikanischen Abgeordneten Thomas Massie, welcher das Amtsenthebungsverfahren ins Rollen brachte, stark an.

Dieser hätte etwas grundsätzlich missverstanden. Hegseth erklärte, die Vorwürfe gegen ihn seien für ein Amtsenthebungsverfahren nicht ausreichend. Es handle sich um eine „Farce“, die scheitern werde. 

Hegseth: Wir sind „zu erfolgreich“
Der Kriegsminister sehe lediglich „politische Meinungsverschiedenheiten, keine schweren Verbrechen, keine Vergehen, keinen Verrat, keine Bestechung – also nicht die Art von Vergehen, die die Gründerväter im Sinn hatten, als sie die Amtsenthebungsklausel verfassten“. In einer 16-minütigen Wutrede zählte Hegseth all seine vermeintlichen Erfolge auf.

Hintergrund

  • Der Abgeordnete Thomas Massie, ein Republikaner aus Kentucky, reichte am Montag im Repräsentantenhaus den Antrag auf ein Amtsenthebungsverfahren ein.
  • Massie hat die parteiinterne Vorwahl bei den Midterms gegen einen von Trump unterstützten Gegner verloren und damit nichts mehr zu verlieren.
  • Bereits am Mittwoch könnte das Repräsentantenhaus über den Antrag abstimmen.
  • Massie erklärte, Hegseths Handlungen stellten „schwere Verbrechen und Vergehen“ dar und seine Führung im Pentagon „rechtfertige ein Amtsenthebungsverfahren“.

Während seiner Pressekonferenz bezeichnete Hegseth das Amtsenthebungsverfahren als Anklage gegen die Angehörigen der Streitkräfte des Landes. „Das ist kein Patriotismus“, sagte Hegseth. „Das ist Sabotage.“ Der Pentagon-Chef werde sich nicht dafür entschuldigen, dass das US-Militär die militärischen Kapazitäten eines Landes zerstöre, das „Tod den USA“ skandiere.

Es passe manchen Personen eben nicht, dass Trump und er in der Führung des weltweit mächtigsten Militärs so erfolgreich wären. „In den 250 Jahren unserer amerikanischen Republik wurde noch nie ein Kriegsminister oder Verteidigungsminister wegen der Durchführung rechtmäßiger Militäroperationen einem Amtsenthebungsverfahren unterzogen“, erklärte Hegseth gegenüber den Reportern. 

Die Infografik erklärt das Impeachment-Verfahren in den USA und zeigt die Sitzverteilung im Repräsentantenhaus und Senat im Herbst 2026. Im Repräsentantenhaus haben die Republikaner mit 219 Sitzen eine Mehrheit vor den Demokraten mit 214 Sitzen, 2 Sitze sind vakant. Im Senat haben die Republikaner 53 Sitze und die Demokraten 47 Sitze. Für eine Amtsenthebung ist im Senat eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig. Quelle: APA.

Was Hegseth als historische Erfolge verkauft, ist innerhalb der amerikanischen Bevölkerung jedoch höchst unpopulär. Eine klare Mehrheit der US-Bürger fordert einer Umfrage zufolge vom neu gewählten Kongress, der ab Anfang 2027 von den Demokraten dominiert sein wird, ein Ende des Krieges mit dem Iran.

Laut der am Dienstag veröffentlichten Erhebung der Nachrichtenagentur Reuters und des Instituts Ipsos sind 71 Prozent der Befragten für ein Gesetz zur Beendigung des im Februar begonnenen Konflikts. 

Schwere Vorwürfe gegen Hegseth
Massie wirft Hegseth Amtsverstöße in acht Bereichen vor. So habe der 46-Jährige ohne Zustimmung des Kongresses den Krieg gegen den Iran vorangetrieben und seine Befugnisse als Verteidigungsminister überschritten. Außerdem wirft der Republikaner dem früheren Fox-News-Moderator die „außergerichtliche Tötung“ mutmaßlicher Drogenschmuggler durch Luftangriffe auf ihre Schiffe in der Karibik und im Ostpazifik vor.

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Die bei der Kongresswahl siegreichen Demokraten unterstützen das Amtsenthebungsverfahren gegen Hegseth. Trumps Kriegsminister habe „seine Macht missbraucht“, die nationale Sicherheit der USA untergraben und den „leichtsinnigen und kostspieligen Krieg“ im Iran vorangetrieben, sagte der demokratische Fraktionsvorsitzende Hakeem Jeffries dem Sender ABC.

Trump stärkte seinem Minister den Rücken: Hegseth habe „sehr gute Arbeit“ geleistet und zwei Kriege „gewonnen“, sagte der 80-Jährige am Montag vor Journalisten im Weißen Haus. „Ja, ich stehe zu ihm. Er hat zwei Kriege gewonnen. Er gab die Befehle“, betonte der US-Präsident. Massie nannte der Präsident einen „Verlierer“.

Hegseth – ein glühender Nationalist – war nach seinem Amtsantritt im Jänner 2025 mehrfach negativ aufgefallen. Den größten Wirbel verursachte er im vergangenen Jahr mit der sogenannten Chatgruppenaffäre. Er teilte geheime Militärinformationen über den Handy-Messenger Signal, unter anderem mit seiner Frau und einem versehentlich zugeschalteten Journalisten.

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