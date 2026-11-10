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Pläne vorgestellt

Wien will in Aspern riesiges Datenzentrum bauen

Wien
10.11.2026 15:00
In Wien-Aspern soll bis 2030 ein riesiges Rechenzentrum entstehen.
In Wien-Aspern soll bis 2030 ein riesiges Rechenzentrum entstehen.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Alexander Schönherr
Von Alexander Schönherr

Durch den Vormarsch von Künstlicher Intelligenz benötigen Wiener Firmen immer mehr Rechenleistung und Speicherplatz, den sie selbst oft nicht haben und auslagern müssen. Ein großes Rechenzentrum in der Seestadt soll Abhilfe schaffen. Am Dienstag wurden im Rathaus die Pläne vorgestellt.  

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Ihr enormer Wasser- und Stromverbrauch bereitet vielen Menschen Sorge. In Kronsdorf bei Linz (Oberösterreich) protestieren Bürger gegen den Bau einer Mega-Serverfarm von Google. Sie befürchten, das stark erhitzte Abwasser könnte die Fische in der Enns töten. Und bei den Midterms in den USA gewannen Politiker der Demokraten auch deshalb, weil sie gegen gigantomanische Datendepots sind, die für ihren Betrieb ein eigenes Atomkraftwerk benötigen.

So sieht es im Inneren eines Rechenzentrums aus. Hier im Bild zu sehen: eines von Google.
So sieht es im Inneren eines Rechenzentrums aus. Hier im Bild zu sehen: eines von Google.(Bild: Google)

Andererseits benötigt eine moderne Wirtschaft immer mehr Speicherplatz, um international konkurrenzfähig zu bleiben. Wiener Firmen werden bis 2030 nach einer seriösen Schätzung 250 Megawatt Leistung brauchen. Nahezu das Vierfache von heute. Treiber sind laut Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak (SPÖ) der Pharmabereich und Klein- und Mittelbetriebe, die KI-Anwendungen in ihren Arbeitsalltag integrieren.

Die Stadt hat am Dienstag einen Leitfaden vorgestellt, wie sie mit der Entwicklung umgehen will. Auf der Grundlage des digitalen Humanismus, wie Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) betont. Sprich: Der Mensch geht vor, die Maschine soll ihm dienen. 

Bürgermeister Michael Ludwig (2.v.li.) stellte im Rathaus die Rechenzenten-Strategie und das ...
Bürgermeister Michael Ludwig (2.v.li.) stellte im Rathaus die Rechenzenten-Strategie und das Projekt in Aspern vorn. Mit Stadt-Vize Barbara Novak, Erwin Größ von der Strabag (ganz li.), Stefan Gara (Neos) und Dominik Weiss von der Wiener Wirtschaftsagentur (ganz re.)(Bild: Eva Manhart)

Aspern als Gegenteil von Kronsdorf
Gleichzeitig ist in Aspern ein riesiges Rechenzentrum geplant, das die Kapazität der bestehenden in etwa verdoppeln wird. Auf einem ehemaligen Industrieareal südöstlich der U-Bahn-Station „Seestadt“ wird eine Art Anti-These zu Kronsdorf entwickelt.

  • Nicht ein US-Konzern, sondern ein heimischer oder zumindest ein europäischer Investor soll das Center betreiben. Die Strabag, die das Gelände entsprechend aufbereitet, hat drei konkrete Interessenten (Namen bleiben noch geheim).
  • In der Seestadt werden Wiener Betriebe Speicherplatz mieten können. In Kronsdorf nutzt Google die Anlage nur für sich.
  • Auch technisch sind die beiden Bauwerke völlig verschieden, wie Dominik Weiss, Chef der Wiener Wirtschaftsagentur erklärt. Die Abwärme in der Seestadt wird in die Fernwärme eingeleitet und verpufft nicht in der Luft. Im Einausbau sollen dadurch fast 13.000 Haushalte beheizt werden. Auch wird der Wassertank für die Kühlung mit Gebrauchswasser (nicht Trinkwasser) wird einmal befüllt und bleibt danach immer im Kreislauf. Nichts wird abgeleitet. Und saubere Tiefengeothermie soll den Strom liefern.

Und die Anrainer? Für sie soll es Infokampagnen und ein Infocenter vor Ort geben. Nun muss noch ein Investor gefunden werden. Die Strabag will ihn innerhalb der nächsten sechs Monate vorstellen. Angepeilte Eröffnung: 2030. Kosten: Noch offen, den überwiegenden Teil soll der Investor tragen. Die Wirtschaftsagentur ist mit einem kleinen Betrag beteiligt. 

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Leitfaden, um Wildwuchs zu verhindern
Das sollten Antragsteller für Rechenzentren beachten – die Wiener Strategie folgt folgenden zehn Prinzipien:

1. Nutzen für den Standort steht vor reiner Größe.
2. Rechenzentren müssen effizient mit knappem Raum umgehen und mit Wohnen, Grünflächen und Co. vereinbar sein.
3. Die Stromversorgung muss frühzeitig mit den Wiener Netzen abgestimmt werden.
4. Abwärme nutzen: Wo es möglich ist, kann sie etwa in die Fernwärme eingeleitet werden.
5. Wien setzt bewusst auf europäische Lösungen.
6. Die Trinkwasserversorgung für die Bevölkerung muss vollumfänglich sichergestellt sein.
7. Eine leistungsfähige Datenverbindung muss gewährleistet sein.
8. Die Zentren sollen bevorzugt dort entstehen, wo die notwendige Infrastruktur bereits vorhanden oder geplant ist.
9. Nicht immer muss es ein Neubau sein, bestehende Zentren sollen weiterentwickelt werden.
10. Wien soll nicht von einzelnen Anbietern abhängig sein.

Zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um Datenzentren wird die Wirtschaftsagentur Wien. Ein neues Gremium innerhalb des Magistrats wird die Entwicklung der Infrastruktur mit dem Bedarf der städtischen Unternehmen abstimmen.

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