Wien will in Aspern riesiges Datenzentrum bauen

1. Nutzen für den Standort steht vor reiner Größe.

2. Rechenzentren müssen effizient mit knappem Raum umgehen und mit Wohnen, Grünflächen und Co. vereinbar sein.

3. Die Stromversorgung muss frühzeitig mit den Wiener Netzen abgestimmt werden.

4. Abwärme nutzen: Wo es möglich ist, kann sie etwa in die Fernwärme eingeleitet werden.

5. Wien setzt bewusst auf europäische Lösungen.

6. Die Trinkwasserversorgung für die Bevölkerung muss vollumfänglich sichergestellt sein.

7. Eine leistungsfähige Datenverbindung muss gewährleistet sein.

8. Die Zentren sollen bevorzugt dort entstehen, wo die notwendige Infrastruktur bereits vorhanden oder geplant ist.

9. Nicht immer muss es ein Neubau sein, bestehende Zentren sollen weiterentwickelt werden.

10. Wien soll nicht von einzelnen Anbietern abhängig sein.

Zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um Datenzentren wird die Wirtschaftsagentur Wien. Ein neues Gremium innerhalb des Magistrats wird die Entwicklung der Infrastruktur mit dem Bedarf der städtischen Unternehmen abstimmen.