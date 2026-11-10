Friseurin muss bitteren Gang zum Gericht antreten

Plötzliches Aus am Jahresende: Das Landesgericht Feldkirch hat auf Gläubigerantrag ein Konkursverfahren über das Vermögen der Friseurin Sanela Milekic eröffnet. Wenigstens einen Lichtblick gibt es in der Causa: Nach Angaben des KSV1870 sind keine Dienstnehmer von der Pleite betroffen.
Wie tief das Unternehmen in den Miesen steckt, ist derzeit noch völlig offen. Auch die genauen Gründe für den plötzlichen Vermögensverfall sind bislang unklar. Die Mitarbeiter des KSV1870 werden die Ursachen in den kommenden Wochen gemeinsam mit dem bestellten Masseverwalter, Christian Steurer aus Bregenz, eruieren.
Fristen für Gläubiger
Wer noch offene Rechnungen oder Forderungen gegenüber dem Betrieb hat, sollte schnell handeln: Die offizielle gerichtliche Anmeldefrist läuft bis zum 4. Jänner 2027. Zur Prüfungs- und Berichtstagsatzung treffen Gläubiger und Verfahrensbeteiligte dann am 18. Jänner 2027 am Landesgericht Feldkirch zusammen.
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