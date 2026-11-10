Friseurin muss bitteren Gang zum Gericht antreten

Wie tief das Unternehmen in den Miesen steckt, ist derzeit noch völlig offen. Auch die genauen Gründe für den plötzlichen Vermögensverfall sind bislang unklar. Die Mitarbeiter des KSV1870 werden die Ursachen in den kommenden Wochen gemeinsam mit dem bestellten Masseverwalter, Christian Steurer aus Bregenz, eruieren.