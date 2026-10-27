So verliert auch Ihr Vermögen nicht an Kaufkraft

Dem Sparefroh die Hand schütteln, von Goldi dem Goldhamster oder Hippo dem Nilpferd Zuckerl entgegennehmen oder mit den Sumsi-Bienen durch die Filiale fliegen – der Weltspartag war früher für viele Kids ein ganz besonderes Erlebnis. Dieser findet heuer ausnahmsweise am 30. statt am 31. Oktober statt. Die meisten Banken setzen mittlerweile aber ohnehin auf die Weltsparwoche, um möglichst viele Kunden in die Filialen zu locken.