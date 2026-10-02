Aktivpension: Wer länger werkt, soll mehr haben

Zwischen 70.000 und 150.000 Menschen in Österreich sollen schon jetzt über das Regelpensionsalter hinaus arbeiten. Für sie und alle, die künftig in der Pension weitermachen wollen, ändert sich ab 2027 einiges. So soll Ihnen die „Aktivpension“ steuerliche Vorteile bringen – und generell noch mehr Menschen länger im Erwerbsleben halten.