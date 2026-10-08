Geld ist (k)ein Kinderspiel – früh übt sich

Steigende Privatinsolvenzen, Konkurseröffnungen und Lohnpfändungen zeigen für die WK: Es braucht mehr Finanz- und Wirtschaftsbildung. Und damit soll möglichst früh begonnen werden – bei den Neun- bis Zwölfjährigen.
„Eine Investition in Wissen bringt noch immer die besten Zinsen.“ Das Zitat stammt von Benjamin Franklin und hat angesichts der heutigen finanziellen Herausforderungen nichts an Bedeutung verloren. Denn wer früh lernt, wie Geld funktioniert, kann später bessere finanzielle Entscheidungen treffen.
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