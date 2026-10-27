Blitzstart! Dann folgt die nächste Torlawine

Im Spiel der Runde der 2. Klasse B traf der Tabellensechste Draschitz auf die stark ersatzgeschwächten Gäste aus Sachsenburg. Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr: Raphael Martinz traf bereits in der vierten Minute, nur zwei Minuten später erhöhte Patrick Nischlwitzer auf 2:0. Sachsenburg fand gegen die druckvollen Gastgeber kaum ein Mittel. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Draschitz am Drücker, nutzte weitere Fehler der Gäste eiskalt aus und schraubte das Ergebnis durch Christoph Marko und Lukas Eisendle auf 4:0. Ein verdienter Erfolg für die Hausherren, während Sachsenburg die zahlreichen Ausfälle deutlich anzumerken waren.