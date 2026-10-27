Blitzstart! Dann folgt die nächste Torlawine

Ein Blitzstart im Spiel der Runde, eine Machtdemonstration im Gipfeltreffen und ein Ausgleich in letzter Minute! Dazu gibt’s fünf spannende Partien, die Auflösung unseres Tippspiels und ein neues Rätsel beim Video der Woche.
Im Spiel der Runde der 2. Klasse B traf der Tabellensechste Draschitz auf die stark ersatzgeschwächten Gäste aus Sachsenburg. Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr: Raphael Martinz traf bereits in der vierten Minute, nur zwei Minuten später erhöhte Patrick Nischlwitzer auf 2:0. Sachsenburg fand gegen die druckvollen Gastgeber kaum ein Mittel. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Draschitz am Drücker, nutzte weitere Fehler der Gäste eiskalt aus und schraubte das Ergebnis durch Christoph Marko und Lukas Eisendle auf 4:0. Ein verdienter Erfolg für die Hausherren, während Sachsenburg die zahlreichen Ausfälle deutlich anzumerken waren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.