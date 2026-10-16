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An ligurischer Küste

Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein

Viral
16.10.2026 13:56
Porträt von Wilhelm Eder
Von Wilhelm Eder

Einen gewaltigen Schreck hat ein großer Thunfisch vor Kurzem einem Strandbesucher an der ligurischen Küste eingejagt. Der Mann hatte den Raubfisch erst bemerkt, als dieser ganz knapp an ihm vorbeischwamm (siehe Video oben).

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Der Thunfisch zog im etwa hüfttiefen Wasser an der Küste von Rapallo, einer Kleinstadt rund 35 Kilometer südöstlich von Genua, seine Runden, ohne das der Mann, der nahe am Ufer im Meer herumstapfte, ihn sah.

Der rund zwei Meter lang Thunfisch schwamm direkt am Ufer entlang, als der ahnungslose Mann, der nicht registriert hatte, dass das sich Tier ganz in seiner Nähe befand, dem riesigen Fisch quasi Auge in Auge gegenüberstand und beim Anblick vor Schreck zusammenzuckte.

Einen gewaltigen Schreck hat ein großer Thunfisch einem Strandbesucher an der ligurischen Küste ...
Einen gewaltigen Schreck hat ein großer Thunfisch einem Strandbesucher an der ligurischen Küste eingejagt.(Bild: kameraOne (Screenshots))

Der durch die Bewegung des Mannes geschreckte Thunfisch hat auch genug gesehen und schwamm davon. Thunfische sind eine Gattung großer Raubfische, die in allen tropischen, subtropischen und gemäßigten Meeren vorkommen.

Thunfische gehören zu den wichtigsten Speisefischen und sind von großer fischereiwirtschaftlicher Bedeutung. Einige der acht Arten sind inzwischen durch Überfischung gefährdet.

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