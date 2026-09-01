So verschenken Sie beim Sparen nicht Ihr Geld

Wir Österreicher gelten als fleißige Sparer. Doch ausgerechnet dabei lassen wir viel zu oft Bares liegen. Was Sie wissen müssen, damit Ihnen das nicht passiert, haben wir uns angeschaut! Bekommen Sie genug Zinsen? Machen Sie selbst den „Krone“ Sparzins-Check:
Wer sein Geld quasi langfristig unbeobachtet auf der Bank liegen lässt, erhält häufig nur einen Bruchteil dessen, was am Markt derzeit tatsächlich möglich wäre. Schauen wir es uns näher an: Die Lage für österreichische Sparer war schon schlechter.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.