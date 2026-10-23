Nach Ardo-Aus

Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“

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23.10.2026 05:45
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Das Aus des Ardo-Werks in Groß-Enzersdorf bringt die heimische Tiefkühlgemüseproduktion gehörig unter Druck. Rund 80 Prozent des österreichischen Gemüses wurden bisher dort verarbeitet. Zwar gibt es Interessenten für eine neue Produktion, doch ob diese rechtzeitig startet, ist offen. Wird es 2027 noch österreichischen Tiefkühlspinat im Supermarkt geben? Im krone.tv-Interview lässt Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig aufhorchen: „Ich kann gar nichts garantieren.“ Wie geht es jetzt für die heimischen Bauern weiter? Und droht Österreich noch stärker von Gemüseimporten abhängig zu werden? Mehr dazu oben im Video!

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