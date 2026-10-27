Energiesparen: Tipps für die kommende Heizperiode

Für viele Haushalte rückt in den nächsten Monaten wieder eine Frage in den Mittelpunkt: Wie bleibt die Wohnung warm, ohne dass die Heizkosten das persönliche Budget übermäßig belasten? Schwierig wird es vor allem für jene, die in einem schlecht gedämmten Miet-Objekt leben oder eine ineffiziente Heizung nützen müssen. Wer gezielt Energie spart, kann zumindest die Kosten etwas reduzieren.