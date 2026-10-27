Energiesparen: Tipps für die kommende Heizperiode

Für viele Haushalte rückt in den nächsten Monaten wieder eine Frage in den Mittelpunkt: Wie bleibt die Wohnung warm, ohne dass die Heizkosten das persönliche Budget übermäßig belasten? Schwierig wird es vor allem für jene, die in einem schlecht gedämmten Miet-Objekt leben oder eine ineffiziente Heizung nützen müssen. Wer gezielt Energie spart, kann zumindest die Kosten etwas reduzieren.
„Es braucht neben Information und Beratung auch leistbare Energie, gute Wohnbedingungen und wirksame Unterstützung für jene Haushalte, die besonders unter den Heizkosten leiden“, erklärt Ines Lukić-Zjajo, Expertin der Arbeiterkammer Burgenland. Mit ein paar Tipps könne aber zumindest der Energieverbrauch reduziert werden.
Wärme dort, wo gebraucht
Bei der Einstellung der Heizung kann Energie gespart werden. Als Faustregel gelten 20 bis 21 Grad im Wohnzimmer, 16 bis 18 Grad im Schlafzimmer. „Man sollte zudem darauf achten, dass Heizkörper nicht durch Möbel oder Vorhänge verdeckt werden“, rät Lukić-Zjajo. Geschlossene Rollläden in der Nacht können Wärmeverluste über Fenster reduzieren. Türen zu deutlich kühleren Räumen sollten geschlossen bleiben. Fenster und Türen sollten auf Dichtheit geprüft, Energieverträge und Abrechnungen regelmäßig kontrolliert werden.
Niemand soll sich zwischen einer warmen Wohnung und anderen notwendigen Ausgaben entscheiden müssen.
Arbeiterkammer-Expertin Ines Lukić-Zjajo
Bild: AK Burgenland
Lüften vermeidet Schimmel
Wer regelmäßig lüftet, sorgt für frische Luft und entfernt auch Feuchtigkeit aus der Wohnung – etwa nach dem Duschen oder Kochen. Besonders im Winter empfiehlt es sich, mehrmals täglich für wenige Minuten stoßzulüften.
Unterstützungs- und Beratungsangebote
Für burgenländische Haushalte gibt es auch heuer den Wärmepreisdeckel des Landes. Die Antragsfrist läuft bis 31. Dezember 2026. Bei hohen Nachzahlungen können mit dem Energieanbieter Ratenzahlung vereinbart werden. Bei finanziellen Problemen hilft auch die Schuldnerberatung Burgenland weiter. Für Fragen zu Energieverbrauch, Heizkosten und möglichen Einsparungen stehen die Energieberatung Burgenland und die Energiesparberatung der Caritas Burgenland bereit.
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