Sparen boomt, doch gespart wird immer weniger

Vermutlich hat ein jeder noch lebhafte Erinnerungen an den Weltspartag. Von der Aufregung, wenn einen die Mama und/oder der Papa zur Bank mitgenommen haben, um ein paar Euro einzuzahlen. Es ging, zumindest den Eltern, in erster Linie um die Weitergabe des Spargedankens. Und damit um das Wissen, wie man sich etwas aufbauen kann. Als Kind freute man sich eher über das Geschenk, das es alljährlich abzustauben gab. Während der Großteil der Österreicher heute nicht mehr so richtig daran glaubt, dass es noch möglich ist, sich etwas aufzubauen, erfreuen sich die kleinen Geschenke am Weltspartag weiterhin ungebremster Beliebtheit.