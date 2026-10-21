Jedem vierten Salzburger bleibt nichts zum Sparen

Geld für Eigentum, als Notgroschen oder als Altersvorsorge – das Sparen ist in Salzburg nach wie vor absolut in Mode. 83 Prozent der Salzburger wollen Geld weglegen und messen dem einen hohen Stellenwert bei. Bei der Generation Z, also allen, die zwischen 1995 und 2012 geboren wurden, sind es gar 93 Prozent.